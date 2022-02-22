Епифаний обратился к украинцам: "призываю бороться за украинскую государственность"

Глава ПЦУ митрополит Епифаний на фоне российской агрессии обратился к украинцам. Он призвал всех сохранять трезвость духа, быть сдержанными в словах и действиях, а также не поддаваться страху.

Обращение к украинскому народу Епифаний написал на своей странице в Facebook .

"Для нас, для украинского народа, на кремлевскую агрессию может быть только один ответ: сплоченное сопротивление, защита родной земли, свободы и достоинства, борьба с агрессором до победы", - заявил митрополит.

Он подчеркнул, что у людей могут быть разные убеждения, но государство у нас - одно. История не раз доказала, что Украина - это то место, где граждане разных политических взглядов, разного этнического происхождения, разных религиозных убеждений могут вместе отстаивать свои права и свободу.

При этом на захваченных Россией украинских землях Крыма и Донбасса вместе с кремлевскими оккупантами приходит кровопролитие, руина, неволя и страх.

"Поэтому призываю всех к защите Украины от российской агрессии. Призываю бороться за украинскую государственность, поддерживать вооруженные силы и всех наших защитников. Вместе мы способны выстоять. С Божьей помощью мы победим в этой борьбе", - отметил Епифаний.

Он также отдельно обратился к православным братьям и сестрам, которые в Украине принадлежат к Московскому Патриархату. Епифаний заявил, что Кремль расширяет свою агрессию, используя при этом риторику "защиты православия".

"Не ждите, пока ваши руководители решатся прекратить молчание и наконец что-то сказать в защиту мира, в защиту Украины - сделайте это каждый лично. Агрессор должен услышать и увидеть, что вы не ждете его, не нуждаетесь в его войсках и его власти. Это гражданская и христианская обязанность каждого из вас лично", - сказал митрополит.

Православная Церковь Украины призывает не допускать насилия против имущества общин Московского Патриархата в Украине или сторонников Русской Православной Церкви. Поскольку Кремль только и ищет повода для распространения своей агрессии.

Епифаний также благословил весь наш народ и армию.