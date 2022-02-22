Маріуполь - це Україна! Місцеві вийшли до центру міста та співають гімн (відео)

"Це наш прифронтовий Маріуполь прямо зараз! Містяни вийшли на площу біля Драмтеатру з українськими прапорами і співають гімн нашої країни!

Все - на хвилі заяв Росії про визнання "ДНР" і серйозної ескалації на лінії зіткнення. Жителі ще раз нагадують, що Маріуполь - це Україна!" - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як на площі зібралися люди різного віку, і, поклавши руку на серце, співають гімн України.

Користувачі мережі підтримали таку акцію, і відзначили, що місцеві жителі молодці, оскільки показують свою позицію щодо територіально цілісності нашої країни.

Люди вийшли до центру Маріуполя (фото: Telegram-канал RESSENTIMENT)

Люди вийшли до центру Маріуполя (фото: Telegram-канал "Типовий Київ")

На інших відео видно, що люди також принесли із собою плакати, на яких йдеться, що Росія - це агресор.