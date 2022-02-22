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Маріуполь - це Україна! Місцеві вийшли до центру міста та співають гімн (відео)

Автор: Роман Мирончук

Жителі міста Маріуполь, який знаходиться в Донецькій області на підконтрольній території України, вийшли на площу біля Драмтеатру, щоб підтримати свою країну. Люди принесли національні прапори і заспівали гімн.

Відео акції на підтримку територіальної цілісності України опублікував онлайн-журнал "svoi.city" в Facebook.

"Це наш прифронтовий Маріуполь прямо зараз! Містяни вийшли на площу біля Драмтеатру з українськими прапорами і співають гімн нашої країни!

Все - на хвилі заяв Росії про визнання "ДНР" і серйозної ескалації на лінії зіткнення. Жителі ще раз нагадують, що Маріуполь - це Україна!" - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як на площі зібралися люди різного віку, і, поклавши руку на серце, співають гімн України.

Користувачі мережі підтримали таку акцію, і відзначили, що місцеві жителі молодці, оскільки показують свою позицію щодо територіально цілісності нашої країни.

Люди вийшли до центру Маріуполя (фото: Telegram-канал RESSENTIMENT)

Люди вийшли до центру Маріуполя (фото: Telegram-канал "Типовий Київ")

На інших відео видно, що люди також принесли із собою плакати, на яких йдеться, що Росія - це агресор.

Нагадаємо, глава ПЦУ митрополит Епіфаній закликав українців боротися за свою державність. Він також окремо звернувся до православних віруючих, які в Україні належать до Московського Патріархату.

Ми також писали про те, що в соціальній службі розповіли, що робити тим, хто застряг на Донбасі, і куди звертатися.

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МаріупольДонецька область