Маріуполь - це Україна! Місцеві вийшли до центру міста та співають гімн (відео)
Жителі міста Маріуполь, який знаходиться в Донецькій області на підконтрольній території України, вийшли на площу біля Драмтеатру, щоб підтримати свою країну. Люди принесли національні прапори і заспівали гімн.
Відео акції на підтримку територіальної цілісності України опублікував онлайн-журнал "svoi.city" в Facebook.
"Це наш прифронтовий Маріуполь прямо зараз! Містяни вийшли на площу біля Драмтеатру з українськими прапорами і співають гімн нашої країни!
Все - на хвилі заяв Росії про визнання "ДНР" і серйозної ескалації на лінії зіткнення. Жителі ще раз нагадують, що Маріуполь - це Україна!" - йдеться в повідомленні.
На відео видно, як на площі зібралися люди різного віку, і, поклавши руку на серце, співають гімн України.
Користувачі мережі підтримали таку акцію, і відзначили, що місцеві жителі молодці, оскільки показують свою позицію щодо територіально цілісності нашої країни.
Люди вийшли до центру Маріуполя (фото: Telegram-канал RESSENTIMENT)
Люди вийшли до центру Маріуполя (фото: Telegram-канал "Типовий Київ")
На інших відео видно, що люди також принесли із собою плакати, на яких йдеться, що Росія - це агресор.
Нагадаємо, глава ПЦУ митрополит Епіфаній закликав українців боротися за свою державність. Він також окремо звернувся до православних віруючих, які в Україні належать до Московського Патріархату.
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