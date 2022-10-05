Маринована червона риба вдома: найпростіший рецепт лише з двома спеціями

Замаринувати (засолити) будь-яку червону рибу варто вдома. Так буде і дешевше, і звісно ж смачніше. Оскільки в рецепті є й цукор і сіль, складно визначитися, ця риба солона чи маринована.
Рецептом поділилися на каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Візьміть шматок будь-якої червоної риби. Шкірку залиште, а кісточки вийміть. Промийте рибу і обсушіть паперовими рушниками.
Всипте в ємність сіль, цукор. Перемішайте. Сумішшю з солі і цукру натріть рибу з усіх боків.
Дно посуду, в якому буде солитися риба, посипте цією ж сумішшю. Покладіть філе в контейнер шкіркою вгору.
Накрийте лоток кришкою і відправте в холодильник на 2-4 дні (в залежності від того, наскільки солону рибу ви любите).
Коли ви вирішите перервати маринування, вилийте маринад.
Довше риба зберігатиметься, якщо зверху шматок риби полити олією.
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