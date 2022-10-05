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Маринованная красная рыба дома: простой рецепт только с двумя специями

Скриншот: Как замариновать рыбу дома
Автор: Светлана Мащенко

Замариновать (засолить) любую красную рыбу стоит дома. Так будет и дешевле, и, конечно же, вкуснее. Поскольку в рецепте есть и сахар и соль, сложно определиться, эта рыба соленая или маринованная.

Рецептом поделились на канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

Составляющие:

  • 0,5 кг красной рыбы
  • 1 ст. л соли
  • 1 ч. л сахара

Пошаговое приготовление

Возьмите кусок любой красной рыбы. Кожицу оставьте, а косточки выньте. Промойте рыбу и обсушите бумажными полотенцами.

Всыпьте в емкость соль, сахар. Перемешайте. Смесью из соли и сахара натрите рыбу со всех сторон.

Дно посуды, в которой будет солиться рыба, посыпьте этой же смесью. Положите филе в контейнер кожурой вверх.

Накройте лоток крышкой и отправьте в холодильник на 2-4 дня (в зависимости от того, насколько соленую рыбу вы любите).

Когда вы решите прервать маринование, вылейте маринад.

Дольше рыба будет храниться, если сверху кусок рыбы полить растительным маслом.

Раньше мы писали, как приготовить селедку пряного посола дома.

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