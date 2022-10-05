Маринованная красная рыба дома: простой рецепт только с двумя специями

Замариновать (засолить) любую красную рыбу стоит дома. Так будет и дешевле, и, конечно же, вкуснее. Поскольку в рецепте есть и сахар и соль, сложно определиться, эта рыба соленая или маринованная.

Составляющие:

0,5 кг красной рыбы

1 ст. л соли

1 ч. л сахара

Пошаговое приготовление

Возьмите кусок любой красной рыбы. Кожицу оставьте, а косточки выньте. Промойте рыбу и обсушите бумажными полотенцами.

Всыпьте в емкость соль, сахар. Перемешайте. Смесью из соли и сахара натрите рыбу со всех сторон.

Дно посуды, в которой будет солиться рыба, посыпьте этой же смесью. Положите филе в контейнер кожурой вверх.

Накройте лоток крышкой и отправьте в холодильник на 2-4 дня (в зависимости от того, насколько соленую рыбу вы любите).

Когда вы решите прервать маринование, вылейте маринад.

Дольше рыба будет храниться, если сверху кусок рыбы полить растительным маслом.