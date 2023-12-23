Відомий журналіст втік з України під час закордонного відрядження: про кого мова

Колишній ведучий "24 каналу" Олексій Печій втік з України за кордон під час відрядження на Саміт ЄС. ЗМІ пишуть, що журналіст використав довіру до себе, коли отримав акредитацію на подію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " 24 канал ".

Що відомо про втечу

14 і 15 грудня в Брюсселі проходив Саміт ЄС, куди був акредитований Олексій Печій. Коли подія завершилася, ведучий не повернувся до України. Лише через тиждень він спробував пояснити свою позицію.

На початку він наголосив, що свій вклад у наближення перемоги він почав робити ще з перших хвилин повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Головна мета журналіста полягає не лише в донесенні інформації, а в першу чергу в формуванні відношення глядачів до певних подій. Весь період повномасштабної війни саме суспільна думка на Заході впливала на остаточні рішення наших партнерів і союзників про подальшу допомогу Україні. А на суспільну думку, своєю чергою, впливали журналісти", - пише він.

Після Саміту ЄС він зробив висновок, що в Україні не вистачає "горизонтальної комунікації з західним суспільством".

"Я ухвалив складне для себе рішення й усвідомлюю, що в Україні на мене чекає суспільний осуд. Втім, як український журналіст, я продовжу інформаційну боротьбу за Україну, працюючи з західними медіапроєктами для просування українського порядку денного в західному суспільстві", - додав Печій.

Він також наголосив, що допомагатиме українській армії незалежно від того, де перебуває.

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Реакція колег Олексія Печія

Генеральний директор медіахолдингу "Люкс" Роман Андрейко розповів, що він неприємно вражений такими діями журналіста. Втікаючи з України, Печій спалив усі мости, каже Андрейко.

"Кажуть "не суди й не будеш осуджений". Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, повинні це прийняти та ухвалити для себе рішення, чи готові вони й надалі йому вірити", - наголосив гендиректор.

Колега Олексія Печія ведуча 24 Каналу Ірина Узлова також поділилася своєю реакцією на такий вчинок.

"Позиція і рішення всього однієї людини не віддзеркалює внесок та ідеологію всього колективу, який і думки не має їхати жити та боротися деінде. Часом навіть у швейцарському годиннику може бути зіпсований гвинтик. А життя завжди й кожному виставляє рахунок, за яким доведеться платити. Ми разом, тут, щодня і щомиті для перемоги, до перемоги та після", - сказала вона.

Ведучий 24 Каналу Арсен Цимбалюк наголосив, що Західна Європа не врятує світ, якщо не встоїть Україна.

"Якщо раптом Україна програє, а такі, як Трамп, Орбан і Путін переможуть, настане кінець усій Європі, всьому цивілізованому світові в сучасному розумінні цього слова. В такому "новому світі" ви можете назавжди забути й про кар'єру, і про достаток і, скоріш за все, навіть свободу. Бо для "нових хазяїв" цього світу ви ніколи не станете своїми, як би не намагались вистрибувати зі штанів", - сказав він.

Ведучий 24 Каналу Юрій Гаврищак наголосив, що втеча тепер уже колишнього колеги стала абсолютною несподіваною для всіх.

"Ми не засуджуємо рішення Олексія і не виступаємо в ролі суддів, для цього є час і ви, які нам довіряли й довіряєте. Але не поділяємо його позиції. Хлопці та дівчата, яким ми намагаємося допомогти в Авдіївці, під Бахмутом, на лівому березі Дніпра знають", - сказав він.