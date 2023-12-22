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"Це кінець": Єфросиніна зізналася, чого ніколи не скаже чоловіку-військовому

П'ятниця 22 грудня 2023 14:08
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"Це кінець": Єфросиніна зізналася, чого ніколи не скаже чоловіку-військовому Ведуча розповіла про те, чи вживає нецензурну лексику (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Поліна Іваненко

Ведуча та блогерка Марія Єфросиніна зізналася, що вона ніколи не робить під час сварок зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який захищає Україну. Як виявилося, артистка знає, що не має переходити певну межу.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Єфросиніна розповіла у новому випуску шоу "Дорослі дівчата", яке вона записує разом зі співачкою Олею Поляковою.

Про що говорили артистки

Полякова та Єфросиніна підняли теми лайки у спілкуванні. Співачка зазначила, що вживає нецензурну лексику навіть коли говорить зі своїм чоловіком.

"Лайка має ще знеболювальний ефект. Боже, я зрозуміла, чого я живу так довго зі своїм чоловіком. Якби я не матюкалася на нього, ми б вже розвелися ще 10 років тому", - заявила Полякова.

&quot;Це кінець&quot;: Єфросиніна зізналася, чого ніколи не скаже чоловіку-військовомуПолякова та Єфросиніна поговорили про вживання нецензурної лексики (скріншот)

Що про це думає Єфросиніна

А ведуча зазначила, що вона теж може лаятися під час сварок. Але Єфросиніна ніколи не вживає "погані слова" саме коли звертається до чоловіка. Обранець зірки ніколи не почує, як вона його "посилає".

"На нього ні. Якщо я йому коли-небудь скажу: "Пішов ти...". Все, це кінець. Тобто я думаю, що я його більше не побачу", - пояснила Єфросиніна.

Ведуча не вважає, що лайка та взаємні образи зміцнять шлюб. Тому Єфросиніна ставиться до обранця-військового з повагою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відомий український співак і TikTok-блогерка вперше стануть батьками.

Окрім цього, ми вже розповідали, що Він Дізеля з "Форсажу" звинуватили у сексуальних домаганнях.

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Ефросинина звезды шоу-бизнеса