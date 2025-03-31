"Мантелепа", "теренкур" и "мандрьоха": 5 интересных украинских слов, которые точно вас удивят!

В украинском языке есть множество слов, поражающих своей оригинальностью и колоритом. Но существуют слова, которые употребляются в разговорной речи или в отдельных регионах Украины, значение которых мы не знаем и даже не можем угадать.

Какие 5 украинских слов вы могли не знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы.

Эти слова невозможно найти ни в одном учебнике украинского языка, но их значение точно стоит знать. Вот 5 слов, которые поражают своей оригинальностью и отражают богатство нашего языка:

Мантелепа - это не просто смешное слово, а термин для человека, который имеет неопрятный вид или часто ходит в грязной одежде. Кроме того, "мантелепой" могут называть неуклюжего человека, который даже на ровном полу сумеет упасть. Часто это слово можно услышать на Волыни.

Шпакуватий - это описывает человека, у которого появилась седина. Также этот термин употребляется в отношении лошадей, имеющих темно-серый или пепельный окрас.

Теренкур - не имеет ничего общего с растением терн. Это специально разработанные маршруты для лечебной ходьбы, которые учитывают расстояние, время и углы подъема. Они стали важной частью санаторно-курортного лечения.

Мандрьоха - синоним бродяги или человека, который постоянно блуждает. Иногда это слово употребляется и для описания развратной женщины.

Ґанж - термин, употребляемый на Подолье для обозначения дефекта или порока. Например: "Это животное без всякого ґанжа" - так говорят, когда описывают особь без изъянов или недостатков.

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