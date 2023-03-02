Маніпуляція чистої води: запам'ятайте фрази, якими люди намагаються керувати вами

Маніпулятори використовують найчастіше схожі прийоми та фрази, за допомогою яких вони керують іншими людьми. Частина належить до газлайтингу - щодо нового терміну, який позначає форму психологічної маніпуляції, у якому кривдник намагається контролювати свою жертву і спотворює її почуття реальності.

Які фрази найчастіше використовують газлайтери, маніпулятори та інші токсичні люди – читайте у матеріалі Styler нижче.

Цього не було

Маніпулятори заперечують свої вчинки та змушують жертву сумніватися у собі. Жертва з часом починає спиратися на реальність, яку їй нав'язує маніпулятор. Водночас починає зростати залежність від кривдника.

Ти ненормальний (ненормальна) й інші так вважають

Образник змушує жертву засумніватися у власному здоровому глузді. Він починає розповідати друзям та знайомим про психічну неврівноваженість жертви. І людині перестають вірити навіть найближчі люди. Це призводить до відсутності підтримки та сильної невпевненості у своїх силах, а відповідно – до більшої залежності від кривдника.

Мені шкода, що ти думаєш, що я завдав тобі болю

Дуже подвійна фраза, яка звучить як вибачення. Але насправді це не так. Це спосіб уникнути відповідальності та звинуватити жертву. Жертва сумнівається в собі та починає замислюватися, а чи справді було настільки боляче і прикро?

Ти справді думаєш, що я вигадую?

Маніпулятор використовує цю фразу, коли його звинувачують у брехні чи вигадуванні подробиць якоїсь події. Таке питання спрямоване на те, щоб жертва відчула себе винною за те, що не довіряє партнерові.

Ти намагаєшся мене заплутати

У суперечці така фраза - це перекладання провини на жертву та спосіб змусити почуватися винною. А ще – щоб жертва почала сумніватися у власних намірах.

Ти знаєш, що я ніколи спеціально не роблю боляче

Ще один жорсткий спосіб маніпуляції та спроб контролювати свою жертву. Людина чує, що їй завдали біль ненавмисно і починає сумніватися в обґрунтованості своїх емоцій та образ.

Ти занадто чутливий (образливий)

Така фраза зазвичай знецінює почуття жертви. Якщо хтось говорить про свої переживання та почуття, то у відповідь чує, що насправді для них немає жодного приводу.

Найнебезпечніша ситуація - у відносинах дітей та батьків. Діти чують, що їхні почуття несуттєві та неважливі, а отже, у майбутньому вони вважатимуть нормою образливу та байдужу поведінку.

Ти сам(а) винен(а), що я так вчинив

Це звичайний спосіб перекласти провину на свою жертву - заявити, що це інша людина винна у вчинку. Найжорсткіше – чоловік звинувачує дружину, що це вона винна у тому, що він почав їй зраджувати.

В інших все набагато гірше

Збоку здається, що це фраза для втіхи. Але насправді вона підриває особисті емоції жертви та знецінює проблеми, з якими людина зіткнулася.

Ти насправді так не думаєш

Ще одна фраза, що маніпулятори використовують для придушення емоцій жертви. Вона зневажлива та призначена для того, щоб жертва задумалася, чи є її почуття нормальними.