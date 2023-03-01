Психолог назвала одну фразу, яка може зупинити майже будь-яку сварку

Існують слова, які можуть зменшити напругу в будь-якому конфлікті. Пари у своїх розбіжностях зазвичай не чують один одного й акцентуються лише на власній образі та переживаннях. Коли невдоволення накопичується, вирішити конфлікт спокійною розмовою можна далеко не завжди.

"Багато пар стверджують, що їм важко спілкуватися, хоча насправді таким чином вони ведуть розмову - у вигляді гарячої сварки. І часто, коли ми чуємо, що в запалі скандалу нам "подає" інша людина, в голові вже готуємо відповідь, у вигляді негативної реакції. І випалюємо її, не замислюючись, часом не дослухавши співрозмовника. Ми всі - егоїстичні істоти й завжди хочемо мати рацію", - пояснює психолог.

Вона зазначає, що розрядити напруженість сварки та навіть врятувати стосунки чи шлюб здатна лише одна фраза.

"Щоб мати можливість вести конструктивний діалог (і не лише на особистому рівні), ми маємо стати хорошими слухачами. Але при цьому недостатньо просто дивитися на співрозмовника та кивати. Треба думати про те, що ми можемо витягти з того, що чуємо. Це швидше активне мислення, аніж просто пасивне слухання", - впевнена експерт.

Тому, перш ніж почнеться розпал скандалу, і ви дійдете до образ, коли стримувати емоції вже буде неможливо, варто сказати своєму партнерові лише одну коротку фразу.

"Це не що інше, як "Я чую тебе". Якось під час сварки мій чоловік сказав ці слова замість того, щоб просто заперечити. І мені відразу стало спокійніше. Я зрозуміла, що він хоче мене зрозуміти, він мені не ворог. Звичайно, ми не помирилися тієї ж миті, але ми зрозуміли, що готові йти назустріч один одному і знаходять компроміси", - розповіла Кейт Мерфі.

За словами психолога, цей спосіб повертає співрозмовників до основ спілкування – навичок слухання. Якщо їм не вчитися, то всі сварки будуть виглядати як обмін образами, а проблеми - накопичуватись, як снігова куля.

Звичайно, поводитися правильно під час сварки, що спалахнула, дуже непросто - збити настрій "слухати та почути" можуть поганий настрій, втома, напруга, завзяте бажання довести свою правоту. Але за словами експерта, зусилля варті того, і поступово це стає досвідом.

Пам'ятайте, що, перш ніж говорити, потрібно навчитися слухати, з ким би ви не спілкувалися.