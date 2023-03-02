Манипуляция чистой воды: запомните фразы, которыми люди пытаются управлять вами

Манипуляторы используют чаще всего схожие приемы и фразы, с помощью которых они управляют другими людьми. Часть из них относится к газлайтингу - относительно новому термину, который обозначает форму психологической манипуляции, при котором обидчик пытается контролировать свою жертву и искажает ее чувство реальности.

Какие фразы чаще всего используют газлайтеры, манипуляторы и другие токсичные люди - читайте в материале Styler ниже.

Этого не было

Манипуляторы отрицают свои поступки и заставляют жертву засомневаться в себе. Жертва со временем начинает опираться на ту реальность, которую ей навязывает манипулятор. Одновременно с этим начинает расти зависимость от обидчика.

Ты ненормальный (ненормальная) и другие так считают

Обидчик заставляет жертву усомниться в собственном здравом уме. Он начинает рассказывать друзьям и знакомым о психической неуравновешенности жертвы. И человеку перестают верить даже самые близкие люди. Это приводит к отсутствию поддержки и сильной неуверенности в своих силах, а соответственно - к большей зависимости от обидчика.

Мне жаль, что ты думаешь, что я причинил тебе боль

Очень двоякая фраза, которая звучит как извинение. Но на самом деле это не так. Это способ уйти от ответственности и обвинить жертву. Жертва сомневается в себе и начинает задумываться, а было ли действительно больно и обидно?

Ты действительно думаешь, что я выдумываю?

Манипулятор использует эту фразу, когда его обвиняют во лжи или придумывании подробностей какого-то события. Такой вопрос направлен на то, чтобы жертва почувствовала себя виноватой за то, что не доверяет партнеру.

Ты пытаешься меня запутать

В споре такая фраза - это перекладывание вины на жертву и способ заставить чувствовать себя виноватой. А еще - чтобы жертва начала сомневаться в собственных намерениях.

Ты знаешь, что я никогда специально не делаю больно

Еще один жесткий способ манипуляции и попыток контролировать свою жертву. Человек слышит, что ему причинили боль ненамеренно и начинает сомневаться в обоснованности своих эмоций и обид.

Ты слишком чувствителен (обидчив)

Такой фраза обычно обесценивают чувства жертвы. Если кто-то говорит о своих переживаниях и чувствах, то в ответ слышит, что на самом деле для них нет никакого повода.

Самая опасная ситуация - в отношениях детей и родителей. Дети слышат, что их чувства несущественны и неважны, а значит в будущем они будут считать нормой оскорбляющее и безразличное поведение.

Ты сам(а) виноват(а), что я так поступил

Это обычный способ переложить вину на свою жертву - заявить, что это другой человек виноват в поступке. Самое жесткое - муж обвиняет жену, что это она виновата в том, что он начал ей изменять.

У других все гораздо хуже

Со стороны кажется, что это фраза для утешения. Но на самом деле она подрывает личные эмоции жертвы и обесценивает проблемы, с которыми человек столкнулся.

Ты на самом деле так не думаешь

Еще одна фраза, которую манипуляторы используют для подавления эмоций жертвы. Она пренебрежительна и предназначена для того, чтобы жертва задумалась, являются ли ее чувства нормальными.