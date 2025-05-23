Манікюр на літо, з яким не соромно показати ручки: 5 ідей для справжніх модниць

Акварельний френч

Класика, але з родзинкою. Такий френч виглядає легко й невагомо, ніби його малювали акварельною фарбою. Особливо вдало він виглядає на коротких нігтях і засмаглій шкірі. Можна зробити кожну смужку різного кольору, це буде максимально ефектно.

Стильний манікюр на літо (скріншот)

Нігті мохіто

Це просто яскраво-зелені нігті, ніби стиглий лайм або листя м’яти. Але в цікавому поєднанні відтінків ви можете зробити дуже оригінальний дизайн. У тренді як неонові, так і глибокі зелені кольори з відблиском. Такий манікюр викликає асоціації з коктейлями, відпусткою і нічними прогулянками.

Манікюр на короткі нігті (скріншот)

Рожевий з молочним

Якщо хочеться ніжності, але без банального френча - це саме той варіант. Рожевий у поєднанні з молочним виглядає дуже свіжо, особливо у такому форматі. Цей манікюр добре виглядає і з діловим костюмом, і з лляною сукнею.

Модний манікюр на літо (скріншот)

Яскравий металік

Синій, зелений, червоний, фіолетовий або бірюзовий - усі варіації блискучого покриття будуть в тренді. Металічний ефект додає об’єм, переливи та ефект футуризму. Особливо класно виглядає на гострих нігтях. Ідеальний варіант, якщо хочеться зробити щось сміливе.

Який манікюр зараз в тренді (скріншот)

Малюнки в дитячому стилі

Сонечка, вишеньки, сердечка, дрібні квіточки - усе, що нагадує зошити з наклейками з 2000-х, буде в тренді. Це про настрій та легкість. Такий манікюр миттєво додає грайливості, навіть якщо ви у поганому настрої. Особливо добре виглядає у форматі нюд плюс один-два нігті з акцентом.

Модний манікюр для літа (скріншот)