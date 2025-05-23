Маникюр на лето, с которым не стыдно показать ручки: 5 идей для настоящих модниц

Акварельный френч

Классика, но с изюминкой. Такой френч выглядит легко и невесомо, будто его рисовали акварельной краской. Особенно удачно он смотрится на коротких ногтях и загорелой коже. Можно сделать каждую полоску разного цвета, это будет максимально эффектно.

Стильный маникюр на лето (скриншот)

Ногти мохито

Это просто ярко-зеленые ногти, будто спелый лайм или листья мяты. Но в интересном сочетании оттенков вы можете сделать очень оригинальный дизайн. В тренде как неоновые, так и глубокие зеленые цвета с бликом. Такой маникюр вызывает ассоциации с коктейлями, отпуском и ночными прогулками.

Маникюр на короткие ногти (скриншот)

Розовый с молочным

Если хочется нежности, но без банального френча - это именно тот вариант. Розовый в сочетании с молочным выглядит очень свежо, особенно в таком формате. Этот маникюр хорошо смотрится и с деловым костюмом, и с льняным платьем.

Модный маникюр на лето (скриншот)

Яркий металлик яркий металлик

Синий, зеленый, красный, фиолетовый или бирюзовый - все вариации блестящего покрытия будут в тренде. Металлический эффект добавляет объем, переливы и эффект футуризма. Особенно классно смотрится на острых ногтях. Идеальный вариант, если хочется сделать что-то смелое.

Какой маникюр сейчас в тренде (скриншот)

Рисунки в детском стиле

Божьи коровки, вишенки, сердечки, мелкие цветочки - все, что напоминает тетрадки с наклейками из 2000-х, будет в тренде. Это про настроение и легкость. Такой маникюр мгновенно добавляет игривости, даже если вы в плохом настроении. Особенно хорошо смотрится в формате нюд плюс один-два ногтя с акцентом.

Модный маникюр для лета (скриншот)