Желейні босоніжки, мюлі та в'єтнамки: як виглядає модне взуття на літо 2025
Після кількох сезонів поспіль, коли акцент був на масивному взутті, влітку 2025 повертається тренд на легкі й витончені форми. Желейні босоніжки, мюлі та в'єтнамки - ці моделі взуття будуть на піку популярності в новому сезоні.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як вибрати найстильніше взуття для теплих днів і чому ці моделі будуть у моді влітку 2025.
Желейні босоніжки
У трендах на літо 2025 - гумові сітчасті босоніжки або, як їх ще називають, желейні. Така модель уже була на піку популярності в 1990-х. Особливість цього взуття полягає в матеріалі виготовлення під назвою ПВХ-гума - напівпрозора або непрозора речовина, схожа на желе.
Такі босоніжки пасуватимуть для пляжного лука, а також неформального образу з шортами, короткими спідницями або ж лляними штанами.
Желейні сандалі (фото: instagram.com/annabelrosendahl)
Мюлі на підборі-"чарочці"
Мюлі на підборах типу "чарочка" або kitten heels - це один з найгарячіших трендів літа 2025 року. Таке взуття поєднує елегантність класичних мюлів із витонченістю тонких підборів, нагадуючи силует келиха, що робить його ідеальним вибором для вечірніх виходів, святкових подій і романтичних образів.
Одягайте з джинсами або штанами кльош для створення стильного повсякденного образу або ж поєднуйте з сукнею-комбінацією чи шовковим максі для романтичного луку.
Мюлі з відкритим носком і на невеликих підборах (фото: instagram.com/deborabrosa)
Замшеві сандалії
Замшеві сандалії - це один з головних трендів весняно-літнього сезону 2025 року. Цей стиль поєднує елегантність замшевого матеріалу з комфортом і легкістю сандалій, створюючи ідеальне взуття для теплої погоди.
Ці сандалії легко поєднуються з різними стилями одягу - від casual до вечірніх образів. Зазначимо, що у 2025 році популярними є теплі відтінки замші, такі як карамельний, каштановий, бежевий і оливковий.
Сандалі із замші в тренді (фото: instagram.com/smythsisters)
В'єтнамки на невеликих підборах
Ця модель взуття набирає популярності у 2025 році, завдяки своїй універсальності та здатності доповнити різноманітні стилі одягу. Невисокий каблук забезпечує зручність під час ходьби, зменшуючи навантаження на стопу, а також додає образу витонченості та елегантності.
В'єтнамки на невеликих підборах легко поєднуються з сукнями, спідницями, шортами та штанами, створюючи стильні образи для різних випадків.
В'єтнамки на невеликих підборах (фото: instagram.com/styleidealist)
Сандалі з тонкими ремінцями
Тонкі ремінці та стримані лінії створюють елегантний і сучасний вигляд, а плоска підошва або низькі підбори забезпечують зручність під час ходьби.
Крім того, ці сандалії легко поєднуються з різними стилями одягу - від повсякденного до вечірнього. Поєднувати їх можна з джинсами, лляними штанами або сукнями для створення легкого і стильного образу, а також з костюмами та блузами для ділових зустрічей і робочих буднів.
Мінімалістичні сандалі (фото: instagram.com/sobalera)
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Для написання матеріалу використовувалися такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Annabel Rosendahl, Débora Rosa, Marianne Smyth, Karina, Valeria Soba.