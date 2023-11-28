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Мандарин в шоколаді: рецепт смачного і корисного десерту

Як приготувати смачні мандарини в шоколаді (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мандарини в шоколаді - це простий і корисний новорічний десерт, на приготування якого піде 15 хвилин. До речі, вам знадобляться всього кілька інгредієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Amy's nutrition kitchen.

Американський дієтолог Емі розповіла, що мандарини разом з шоколадом виходять неймовірно смачними. Зробити такий десерт досить просто, аже зараз саме сезон мандаринів.

Вона зазначила, що додала фісташки для невеликого хрускоту. Також вона радить використовувати 60% чорний шоколад, адже він не надто гіркий.

Список інгредієнтів

Для приготування мандаринів у шоколаді, які чудово підійдуть для святкового столу, знадобляться:

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно правильно розтопити шоколад. Варто наповнити Наповніть дно каструлі середнього розміру на третину водою і довести до кипіння.

Після цього зменште вогонь до мінімуму, потім поставте зверху велику жаростійку миску. Покладіть у неї чорний шоколад і кокосове масло. Час від часу помішуйте, поки шоколад не розтане. 

Далі очистіть мандарини та подрібніть фісташки. Мандарини потрібно наполовину занурити у шоколад. Посипте фісташками, перш ніж шоколад застигне. Це варто робити швидко.

Десерт можна поставити у холодильник на 20 хвилин, щоб шоколад швидше застиг. Їжте і насолоджуйтеся!

Рецепт мандаринів в шоколаді (фото: amysnutritionkitchen)

Раніше ми повідомляли, як вибрати соковиті мандарини, щоб були солодкими і без кісточок.

Також читайте чи насправді мандарини корисні для дітей.

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