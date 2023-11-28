Мандарин в шоколаде: рецепт вкусного и полезного десерта

Мандарины в шоколаде - это простой и полезный новогодний десерт, на приготовление которого уйдет 15 минут. Кстати, вам понадобится всего несколько ингредиентов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Amy's Nutrition Kitchen.
Американский диетолог Эми рассказала, что мандарины вместе с шоколадом получаются невероятно вкусными. Сделать такой десерт достаточно просто, а сейчас именно сезон мандаринов.
Она отметила, что добавила фисташки для небольшого хруста. Также она рекомендует использовать 60% черный шоколад, ведь он не слишком горький.
Для приготовления мандаринов в шоколаде, которые отлично подойдут для праздничного стола, понадобятся:
Сначала нужно правильно растопить шоколад. Наполните дно кастрюли среднего размера на треть водой и довести до кипения.
После этого убавьте огонь до минимума, затем поставьте сверху большую жаростойкую миску. Положите в нее черный шоколад и кокосовое масло. Время от времени помешивайте, пока шоколад не растает.
Затем очистите мандарины и измельчите фисташки. Мандарины нужно наполовину погрузить в шоколад. Посыпьте фисташками, прежде чем шоколад застынет. Это следует делать быстро.
Десерт можно поставить в холодильник на 20 минут, чтобы шоколад побыстрее застыл. Ешьте и наслаждайтесь!
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