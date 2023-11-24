Як вибрати соковиті мандарини, щоб були солодкими і без кісточок: без цих підказок не обійтись

Є багато різновидів мандаринів, кожен сорт характеризується окремими смаковими якостями. Хоч ці плоди дуже схожі між собою, їх таки можна візуально розрізнити.

Про те, як вибрати найсолодші мандарини без кісточок, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію 5-Minute Crafts.

Які бувають різновиди мандаринів

Різновидів мандаринів є багато, нижче наводимо ті, які найсолодші та найпопулярніші на ринку.

Клементин - це гібрид мандарина і солодкого апельсина. Клементини невеликі, з тонкою шкіркою, вони солодші за більшість мандаринів, і, найчастіше, вони без кісточок або мають 1-2 кісточки в кожному плоді. Іноді виробники вказують на етикетці, яка знаходиться на коробці з фруктами, що це не просто мандарини, а клементини.

Медовий мандарин роду Муркот (Murcott) - це плід середнього розміру, може бути приплюснутим зверху і виглядає як кулька, має тонку шкірку, яка важко знімається, а колір стає жовтувато-помаранчевим, коли плоди дозрівають. М'якоть має соковитий і насичений смак. Візуально розпізнати такий "мандарин" складно, тому обов'язково перевіряйте наліпки виробника, на них має бути вказано Murcott.

Танжерин вважається різновидом мандарина. Це плоди середнього розміру, оранжево-червоного кольору, з тонкою шкіркою, яку легко видалити. Всередині є кісточки, але їх небагато, а м'якоть солодка. Танжерин легко впізнати за формою - цей плід більш округлий, але з вираженою шийкою в місці прикріплення плоду до дерева. Усередині фрукта солодка і соковита м'якоть.

Мандарин сорту Санберст - цей плід має досить великі розміри в порівнянні з іншими мандаринами і гібридами, має насичений яскраво-оранжевий колір, більш округлий. У нього соковита і солодка м'якоть всередині, кілька кісточок, а сам плід легко очищається.

Як розпізнати найсолодші різновиди мандарину (скриншот)

Як вибрати солодкі мандарини без кісточок

Якщо ви любите солодкі мандарини без кісточок, зверніть увагу на мандарини Unshiu (їх ще називають сацума) і клементини. Найчастіше їх можна впізнати по маленькому розміру і шкірці насиченого помаранчевого кольору, яка легко знімається. Якщо хочете мандарини без кісточок, то вибирайте плоди Murcott.

Якщо мандарин здається вам занадто легким, не купуйте його. Такий не буде соковитим. Також зверніть увагу на шкірку: вона повинна бути щільною. Якщо вона обвисла, це означає, що плід перезрілий.

Огляньте місце, де колись була гілочка. Воно має бути білим і м’яким. Якщо воно коричневого кольору, це означає, що фрукт втратив свою свіжість.

Такими є вищезгадані сорти мандаринів у розрізі (скриншот)