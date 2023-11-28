Мандарин в шоколаді: рецепт смачного і корисного десерту

Мандарини в шоколаді - це простий і корисний новорічний десерт, на приготування якого піде 15 хвилин. До речі, вам знадобляться всього кілька інгредієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Amy's nutrition kitchen.

Американський дієтолог Емі розповіла, що мандарини разом з шоколадом виходять неймовірно смачними. Зробити такий десерт досить просто, аже зараз саме сезон мандаринів.

Вона зазначила, що додала фісташки для невеликого хрускоту. Також вона радить використовувати 60% чорний шоколад, адже він не надто гіркий.

Список інгредієнтів

Для приготування мандаринів у шоколаді, які чудово підійдуть для святкового столу, знадобляться:

1/2 склянки 60% темного шоколаду

4 мандарина, розділених на дольки

1/4 склянки очищених несолоних фісташок, дрібно нарізаних

половина чайної ложки кокосової олії

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно правильно розтопити шоколад. Варто наповнити Наповніть дно каструлі середнього розміру на третину водою і довести до кипіння.

Після цього зменште вогонь до мінімуму, потім поставте зверху велику жаростійку миску. Покладіть у неї чорний шоколад і кокосове масло. Час від часу помішуйте, поки шоколад не розтане.

Далі очистіть мандарини та подрібніть фісташки. Мандарини потрібно наполовину занурити у шоколад. Посипте фісташками, перш ніж шоколад застигне. Це варто робити швидко.

Десерт можна поставити у холодильник на 20 хвилин, щоб шоколад швидше застиг. Їжте і насолоджуйтеся!

Рецепт мандаринів в шоколаді (фото: amysnutritionkitchen)