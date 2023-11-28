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Мандарин в шоколаде: рецепт вкусного и полезного десерта

Вторник 28 ноября 2023 18:51
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Мандарин в шоколаде: рецепт вкусного и полезного десерта Как приготовить вкусные мандарины в шоколаде (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Мандарины в шоколаде - это простой и полезный новогодний десерт, на приготовление которого уйдет 15 минут. Кстати, вам понадобится всего несколько ингредиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Amy's Nutrition Kitchen.

Американский диетолог Эми рассказала, что мандарины вместе с шоколадом получаются невероятно вкусными. Сделать такой десерт достаточно просто, а сейчас именно сезон мандаринов.

Она отметила, что добавила фисташки для небольшого хруста. Также она рекомендует использовать 60% черный шоколад, ведь он не слишком горький.

Список ингредиентов

Для приготовления мандаринов в шоколаде, которые отлично подойдут для праздничного стола, понадобятся:

  • 1/2 стакана 60% темного шоколада
  • 4 мандарина, разделенных на дольки
  • 1/4 стакана очищенных несоленых фисташек, мелко нарезанных
  • половина чайной ложки кокосового масла

Легкий способ приготовления

Сначала нужно правильно растопить шоколад. Наполните дно кастрюли среднего размера на треть водой и довести до кипения.

После этого убавьте огонь до минимума, затем поставьте сверху большую жаростойкую миску. Положите в нее черный шоколад и кокосовое масло. Время от времени помешивайте, пока шоколад не растает.

Затем очистите мандарины и измельчите фисташки. Мандарины нужно наполовину погрузить в шоколад. Посыпьте фисташками, прежде чем шоколад застынет. Это следует делать быстро.

Десерт можно поставить в холодильник на 20 минут, чтобы шоколад побыстрее застыл. Ешьте и наслаждайтесь!

Мандарин в шоколаде: рецепт вкусного и полезного десертаМандарин в шоколаде: рецепт вкусного и полезного десертаМандарин в шоколаде: рецепт вкусного и полезного десертаРецепт мандаринов в шоколаде (фото: amysnutritionkitchen)

Раньше мы сообщали, как выбрать сочные мандарины, чтобы были сладкими и без косточек.

Также читайте действительно ли мандарины полезны для детей.

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