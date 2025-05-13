"Манчестер Сіті" показав домашню форму на сезон 2025/26: вона унікальна!
"Манчестер Сіті" офіційно представив нову домашню форму на сезон 2025/26. Цього разу вона - справжній прорив для клубу, адже вперше в історії на ній з’явилася легендарна коса смуга (sash), яку фанати раніше бачили лише на виїзних комплектах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт "містян".
Що відомо про нову форму "Ман Сіті"
Форма створена у співпраці з PUMA. Вона поєднує традиційний небесно-блакитний колір "Сіті" з білою діагональною смугою - символом, що перегукується з минулими поколіннями, але який поданий у сучасному, футуристичному дизайні.
"Смуга - це те, що викликає емоції. Її носили легенди, такі як Майк Саммербі, Колін Белл і Френсіс Лі. І тепер вона повертається - але вперше на домашній формі", - розповіли в клубі.
Нова форма "Манчестер Сіті" (фото: facebook.com/mancity)
Також "містяни" показали й нові комплекти воротарської форми. Вони теж виглядають стильно.
Нова воротарська форма МС (фото: facebook.com/mancity)
Нова футболка доступна у двох версіях - Authentic (у якій гратимуть футболісти) та Replica (для фанів). Обидві моделі виготовлені з інноваційного матеріалу з використанням технології dryCELL, а Replica ще й із перероблених тканин - у межах екологічної програми RE:FIBRE.
У презентаційному відео до нової форми знялися зірки "Сіті" - Ерлінг Голанд, Мануель Аканжі, Оскар Бобб і Алекс Грінвуд.
До слова, саме в цій формі "Сіті" виступить на Клубному чемпіонаті світу, який пройде у США цього літа.
Клубний чемпіонат світу-2025: коли пройде турнір
Вперше у розширеному форматі Клубний чемпіонат світу пройде з 15 червня по 13 липня в США. Матчі прийматимуть 12 арен у 11 містах.
Європу на Мундіалі представлять 12 команд. Окрім "Манчестер Сіті" будуть грати також "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна. Обидва українці мають шанси зіграти на цьому престижному турнірі.
Також серед учасників є "Челсі", але участь Михайла Мудрика залишається під великим питанням - гравець, ймовірно, пропустить турнір через дискваліфікацію.
Вас також може зацікавити
- Головні тренди літа 2025, які зроблять ваш образ актуальним
- 7 модних трендів, які чоловіки ненавидять, але жінки обожнюють
- Андре Тан назвав 5 помилок, які не дозволять вам виглядати стильно і дорого