"Манчестер Сіті" показав домашню форму на сезон 2025/26: вона унікальна!

"Манчестер Сіті" офіційно представив нову домашню форму на сезон 2025/26. Цього разу вона - справжній прорив для клубу, адже вперше в історії на ній з’явилася легендарна коса смуга (sash), яку фанати раніше бачили лише на виїзних комплектах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт "містян".

Що відомо про нову форму "Ман Сіті"

Форма створена у співпраці з PUMA. Вона поєднує традиційний небесно-блакитний колір "Сіті" з білою діагональною смугою - символом, що перегукується з минулими поколіннями, але який поданий у сучасному, футуристичному дизайні.

"Смуга - це те, що викликає емоції. Її носили легенди, такі як Майк Саммербі, Колін Белл і Френсіс Лі. І тепер вона повертається - але вперше на домашній формі", - розповіли в клубі.

Нова форма "Манчестер Сіті" (фото: facebook.com/mancity)

Також "містяни" показали й нові комплекти воротарської форми. Вони теж виглядають стильно.

Нова воротарська форма МС (фото: facebook.com/mancity)

Нова футболка доступна у двох версіях - Authentic (у якій гратимуть футболісти) та Replica (для фанів). Обидві моделі виготовлені з інноваційного матеріалу з використанням технології dryCELL, а Replica ще й із перероблених тканин - у межах екологічної програми RE:FIBRE.

У презентаційному відео до нової форми знялися зірки "Сіті" - Ерлінг Голанд, Мануель Аканжі, Оскар Бобб і Алекс Грінвуд.

До слова, саме в цій формі "Сіті" виступить на Клубному чемпіонаті світу, який пройде у США цього літа.