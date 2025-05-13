"Манчестер Сити" показал домашнюю форму на сезон 2025/26: она уникальна!
"Манчестер Сити" официально представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26. На этот раз она - настоящий прорыв для клуба, ведь впервые в истории на ней появилась легендарная косая полоса (sash), которую фанаты ранее видели только на выездных комплектах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт "горожан".
Что известно о новой форме "Ман Сити"
Форма создана в сотрудничестве с PUMA. Она сочетает традиционный небесно-голубой цвет "Сити" с белой диагональной полосой - символом, перекликающимся с прошлыми поколениями, но который представлен в современном, футуристическом дизайне.
"Полоса - это то, что вызывает эмоции, ее носили легенды, такие как Майк Саммерби, Колин Белл и Фрэнсис Ли. И теперь она возвращается - но впервые на домашней форме", - рассказали в клубе.
Новая форма "Манчестер Сити" (фото: facebook.com/mancity)
Также "горожане" показали и новые комплекты вратарской формы. Они тоже выглядят стильно.
Новая вратарская форма МС (фото: facebook.com/mancity)
Новая футболка доступна в двух версиях - Authentic (в которой будут играть футболисты) и Replica (для фанов). Обе модели изготовлены из инновационного материала с использованием технологии dryCELL, а Replica еще и из переработанных тканей - в рамках экологической программы RE:FIBRE.
В презентационном видео к новой форме снялись звезды "Сити" - Эрлинг Холанд, Мануэль Аканжи, Оскар Бобб и Алекс Гринвуд.
К слову, именно в этой форме "Сити" выступит на Клубном чемпионате мира, который пройдет в США этим летом.
Клубный чемпионат мира-2025: когда пройдет турнир
Впервые в расширенном формате Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США. Матчи будут принимать 12 арен в 11 городах.
Европу на Мундиале представят 12 команд. Кроме "Манчестер Сити" будут играть также "Реал" Андрея Лунина и "Бенфика" Анатолия Трубина. Оба украинца имеют шансы сыграть на этом престижном турнире.
Также среди участников есть "Челси", но участие Михаила Мудрика остается под большим вопросом - игрок, вероятно, пропустит турнир из-за дисквалификации.
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