"Манчестер Сити" показал домашнюю форму на сезон 2025/26: она уникальна!

"Манчестер Сити" официально представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26. На этот раз она - настоящий прорыв для клуба, ведь впервые в истории на ней появилась легендарная косая полоса (sash), которую фанаты ранее видели только на выездных комплектах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт "горожан".

Что известно о новой форме "Ман Сити"

Форма создана в сотрудничестве с PUMA. Она сочетает традиционный небесно-голубой цвет "Сити" с белой диагональной полосой - символом, перекликающимся с прошлыми поколениями, но который представлен в современном, футуристическом дизайне.

"Полоса - это то, что вызывает эмоции, ее носили легенды, такие как Майк Саммерби, Колин Белл и Фрэнсис Ли. И теперь она возвращается - но впервые на домашней форме", - рассказали в клубе.

Новая форма "Манчестер Сити" (фото: facebook.com/mancity)

Также "горожане" показали и новые комплекты вратарской формы. Они тоже выглядят стильно.

Новая вратарская форма МС (фото: facebook.com/mancity)

Новая футболка доступна в двух версиях - Authentic (в которой будут играть футболисты) и Replica (для фанов). Обе модели изготовлены из инновационного материала с использованием технологии dryCELL, а Replica еще и из переработанных тканей - в рамках экологической программы RE:FIBRE.

В презентационном видео к новой форме снялись звезды "Сити" - Эрлинг Холанд, Мануэль Аканжи, Оскар Бобб и Алекс Гринвуд.

К слову, именно в этой форме "Сити" выступит на Клубном чемпионате мира, который пройдет в США этим летом.