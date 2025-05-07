ФІФА змінила склад Клубного чемпіонату світу: несподіваний шанс для українця

ФІФА проведе додатковий матч плей-офф за право участі в Клубному чемпіонаті світу-2025. У ньому візьме участь команда українського легіонера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Причиною стала дискваліфікація мексиканського клубу "Леон", який виключили з турніру через порушення регламенту: він має спільного власника з іншим учасником змагань від Мексики – "Пачукою".

6 травня вердикт ФІФА підтвердив Спортивний арбітражний суд (CAS), відхиливши три апеляції мексиканської сторони.

Тепер місце "Леона" розіграють американський "Лос-Анджелес", у складі якого виступає український захисник Артем Смоляков, і мексиканська "Америка". Вибір претендентів пояснюється тим, що саме "Лос-Анджелес" поступився "Леону" у фіналі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. А "Америка" – має найвищий рейтинг серед клубів свого регіону.

Матч відбудеться 31 травня на стадіоні "Лос-Анджелеса". Його переможець потрапить на КЧС у групу D, де суперничатиме з бразильським "Фламенго", англійським "Челсі" та "Есперансом" з Тунісу.

Клубний Мундіаль: що відомо

Відбудеться з 15 червня до 13 липня 2025 року. Матчі пройдуть на 12 аренах у 11 містах США.

Від Європи участь візьмуть 12 команд, серед яких дві, де грають українці: мадридський "Реал" Андрія Луніна та лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна. Ще є лондонський "Челсі", але Михайло Мудрик на турнірі, скоріш за все, не зіграє через дискваліфікацію.

Серед вітчизняних футболістів досвід виступів на клубних Мундіалях (у старому форматі) має лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.