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Маму и сестру Андрея Шевченко не впустили в Британию: что произошло

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Милан, Вторник 24 мая 2022 14:30
Маму и сестру Андрея Шевченко не впустили в Британию: что произошло Семью Андрея Шевченка не пускали в Великобританию (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Людмила Жукова

Маму и сестру Андрея Шевченко не пускали в Великобританию. С начала войны они оставались в Киеве, а через месяц решили уехать.

Об этом легендарный футболист рассказал на своей странице в Instagram.

Дело в том, что у мамы и сестры Андрея - две собаки. Именно из-за них женщин не пускали в Великобританию. Они преодолели огромный путь и прибыли в Италию.

"Наконец-то встретились с семьей. Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве. И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две). Счастлив их обнять!" - написал Шевченко.

Также он опубликовал фотографию счастливой встречи с семьей.

"Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве", - резюмировал Андрей.

Маму и сестру Андрея Шевченко не впустили в Британию: что произошлоАндрей Шевченко с семьей (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Напомним, что Шевченко уже давно живет в Лондоне. Он н активно помогает своим соотечественникам. Ранее он закупил крупную партию медикаментов для украинцев на сумму 400 тысяч евро.

Напомним, что легендарный украинский футболист и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко не смог сдержать слезы во время интервью для итальянского канала Mediaset.

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