Маму і сестру Андрія Шевченка не впустили до Британії: що сталося

Маму і сестру Андрія Шевченка не пускали до Великобританії. З початку війни вони залишалися в Києві, а через місяць вирішили виїхати.

Про це легендарний футболіст розповів на своїй сторінці в Facebook Instagram.

Справа в тому, що у мами і сестри Андрія - дві собаки. Саме через них жінок не пускали до Великобританії. Вони подолали величезний шлях і прибули до Італії.

"Нарешті зустрілися з родиною. Мама з сестрою місяць з початку війни залишалися в Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (тому що в Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві). Щасливий їх обійняти!"- написав Шевченко.

Також він опублікував фотографію щасливої зустрічі з сім'єю.

"Віримо, що дуже скоро зберемося вдома в рідному Києві", - резюмував Андрій.

Андрій Шевченко з родиною (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Нагадаємо, що Шевченко вже давно живе в Лондоні. Він н активно допомагає своїм співвітчизникам. Раніше він закупив велику партію медикаментів для українців на суму 400 тисяч євро.