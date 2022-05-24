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Маму і сестру Андрія Шевченка не впустили до Британії: що сталося

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Мілан, Вівторок 24 травня 2022 14:30
Маму і сестру Андрія Шевченка не впустили до Британії: що сталося Сім'ю Андрія Шевченка не пускали до Великобританії (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Людмила Жукова

Маму і сестру Андрія Шевченка не пускали до Великобританії. З початку війни вони залишалися в Києві, а через місяць вирішили виїхати.

Про це легендарний футболіст розповів на своїй сторінці в Facebook Instagram.

Справа в тому, що у мами і сестри Андрія - дві собаки. Саме через них жінок не пускали до Великобританії. Вони подолали величезний шлях і прибули до Італії.

"Нарешті зустрілися з родиною. Мама з сестрою місяць з початку війни залишалися в Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (тому що в Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві). Щасливий їх обійняти!"- написав Шевченко.

Також він опублікував фотографію щасливої зустрічі з сім'єю.

"Віримо, що дуже скоро зберемося вдома в рідному Києві", - резюмував Андрій.

Маму і сестру Андрія Шевченка не впустили до Британії: що сталосяАндрій Шевченко з родиною (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Нагадаємо, що Шевченко вже давно живе в Лондоні. Він н активно допомагає своїм співвітчизникам. Раніше він закупив велику партію медикаментів для українців на суму 400 тисяч євро.

Нагадаємо, що легендарний український футболіст і колишній тренер збірної України Андрій Шевченко не зміг стримати сльози під час інтерв'ю для італійського каналу Mediaset.

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Андрій Шевченко
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