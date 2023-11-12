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"Мама" Сердючки Інна Білоконь зачарувала мережу новим фото з весілля доньки

Неділя 12 листопада 2023 13:01
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"Мама" Сердючки Інна Білоконь зачарувала мережу новим фото з весілля доньки Донька Інни Білоконь вийшла заміж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями Інна Білоконь, відома глядачам як мама Сердючки, віддала свою справжню донечку Яну заміж. У своєму блозі вона поділилась новою світлиною молодят.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт артистки.

Інна Білоконь показала нове фото з весілля доньки

На знімку, який розмістила зірка у соцмережах, Яна ніжно обіймає нареченого і прихиляє голову до його плеча.

&quot;Мама&quot; Сердючки Інна Білоконь зачарувала мережу новим фото з весілля доньки

Донька Інни Білоконь з нареченим (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Через те, що чоловік красуні стоїть спиною до камери, розгледіти його обличчя не вдається.

Реакція юзерів

Прихильники Білоконь зазначили, що вони з донькою дуже схожі, і вкотре привітали родину з цією чудовою подією.

&quot;Мама&quot; Сердючки Інна Білоконь зачарувала мережу новим фото з весілля доньки

Донька Інни Білоконь вийшла заміж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

  • Красуня! Вітаю! Нехай будуть щасливі сьогодні і завжди!
  • Щасливої долі молодятам!
  • Вітаю! Щастя молодим!
  • Яка гарна
  • Дуже схожа на вас!

До слова, ім’я новоспеченого зятя "мами" Вєрки Сердючки зірка не розкрила, як і інших подробиць про весілля.

Нещодавно ми розповідали, що зірка "Дизель Шоу" Олег Іваниця вчетверте став батьком.

Також Ірина Федишин поділилася рідкісним фото з мамою.

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