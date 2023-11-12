"Мама" Сердючки Інна Білоконь зачарувала мережу новим фото з весілля доньки

Днями Інна Білоконь, відома глядачам як мама Сердючки, віддала свою справжню донечку Яну заміж . У своєму блозі вона поділилась новою світлиною молодят.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт артистки.

Інна Білоконь показала нове фото з весілля доньки

На знімку, який розмістила зірка у соцмережах, Яна ніжно обіймає нареченого і прихиляє голову до його плеча.

Донька Інни Білоконь з нареченим (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Через те, що чоловік красуні стоїть спиною до камери, розгледіти його обличчя не вдається.

Реакція юзерів

Прихильники Білоконь зазначили, що вони з донькою дуже схожі, і вкотре привітали родину з цією чудовою подією.

Донька Інни Білоконь вийшла заміж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Красуня! Вітаю! Нехай будуть щасливі сьогодні і завжди!

Щасливої долі молодятам!

Вітаю! Щастя молодим!

Яка гарна

Дуже схожа на вас!

До слова, ім’я новоспеченого зятя "мами" Вєрки Сердючки зірка не розкрила, як і інших подробиць про весілля.