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"Мама" Сердючки Инна Белоконь очаровала сеть новым фото со свадьбы дочери

Воскресенье 12 ноября 2023 13:01
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"Мама" Сердючки Инна Белоконь очаровала сеть новым фото со свадьбы дочери Дочь Инны Белоконь вышла замуж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях Инна Белоконь, известная зрителям как мама Сердючки, отдала свою настоящую дочь Яну замуж. В своем блоге она поделилась новой фотографией молодоженов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт артистки.

Инна Белоконь показала новое фото со свадьбы дочери

На снимке, который разместила звезда в соцсетях, Яна нежно обнимает жениха и приклоняет голову к его плечу.

&quot;Мама&quot; Сердючки Инна Белоконь очаровала сеть новым фото со свадьбы дочери

Дочь Инны Белоконь с женихом (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Из-за того, что муж красавицы стоит спиной к камере, разглядеть его лицо не удается.

Реакция юзеров

Поклонники Белоконь отметили, что они с дочерью очень похожи, и в очередной раз поздравили семью с этим чудесным событием.

&quot;Мама&quot; Сердючки Инна Белоконь очаровала сеть новым фото со свадьбы дочери

Дочь Инны Белоконь вышла замуж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

  • Красуня! Вітаю! Нехай будуть щасливі сьогодні і завжди!
  • Щасливої долі молодятам!
  • Вітаю! Щастя молодим!
  • Яка гарна
  • Дуже схожа на вас!

К слову, имя новоиспеченного зятя "мамы" Верки Сердючки звезда не раскрыла, как и других подробностей о свадьбе.

Недавно мы рассказывали, что звезда "Дизель Шоу" Олег Иваница в четвертый раз стал отцом.

Также Ирина Федишин поделилась редким фото с мамой.

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Верка Сердючка звезды шоу-бизнеса