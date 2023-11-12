"Мама" Сердючки Инна Белоконь очаровала сеть новым фото со свадьбы дочери

На днях Инна Белоконь, известная зрителям как мама Сердючки, отдала свою настоящую дочь Яну замуж . В своем блоге она поделилась новой фотографией молодоженов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт артистки.

Инна Белоконь показала новое фото со свадьбы дочери

На снимке, который разместила звезда в соцсетях, Яна нежно обнимает жениха и приклоняет голову к его плечу.

Дочь Инны Белоконь с женихом (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Из-за того, что муж красавицы стоит спиной к камере, разглядеть его лицо не удается.

Реакция юзеров

Поклонники Белоконь отметили, что они с дочерью очень похожи, и в очередной раз поздравили семью с этим чудесным событием.

Дочь Инны Белоконь вышла замуж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Красуня! Вітаю! Нехай будуть щасливі сьогодні і завжди!

Щасливої долі молодятам!

Вітаю! Щастя молодим!

Яка гарна

Дуже схожа на вас!

К слову, имя новоиспеченного зятя "мамы" Верки Сердючки звезда не раскрыла, как и других подробностей о свадьбе.