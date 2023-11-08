"Мама" Сердючки Інна Білоконь видала доньку заміж: фото

Інна Білоконь, сценічна мати Вєрки Сердючки, видала заміж свою доньку Яну. Вона поділилася фотографіями із радісної події.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Instagram Інни Білоконь.

На чорно-білих фотографіях, які розмістила Інна, її красуня-дочка Яна разом зі своїм чоловіком у весільному вбранні крокують у нове життя.

На нареченій вишукана біла сукня, розшита камінням, а в руках - невеликий букет квітів. Наречений одягнений у класичний костюм у поєднанні з білою сорочкою.

Дочка Інни Білоконь вийшла заміж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Жодних деталей про весілля Інна Білоконь не повідомила. Також невідоме ім'я обранця дочки. Де саме пройшов урочистий захід і чи був присутній на ньому близький друг та партнер зі сцени Андрій Данилко – також невідомо.

Інна Білоконь понад 30 років одружена з бізнесменом на ім'я Олег. Вони мають власний сімейний бізнес - він розводить породистих собак.

Про Яну відомо небагато – вона єдина дочка Олега та Інни. 2015 року дівчина закінчила Полтавський комерційний технікум, а потім продовжила здобуття освіти у Польщі.

Інна Білоконь із чоловіком та дочкою (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Інна Білоконь багато років є сценічною мамою Вєрки Сердючки, ролі Андрія Данилка. Про своє особисте життя Інна не розповідає і в її профілях можна побачити лише рідкісні фотографії спільного відпочинку із чоловіком. Ще рідше вона публікує фото своєї дочки Яни.