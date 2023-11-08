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"Мама" Сердючки Інна Білоконь видала доньку заміж: фото

Середа 08 листопада 2023 11:17
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"Мама" Сердючки Інна Білоконь видала доньку заміж: фото "Мама" Сердючки видала заміж доньку Яну (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Інна Білоконь, сценічна мати Вєрки Сердючки, видала заміж свою доньку Яну. Вона поділилася фотографіями із радісної події.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Instagram Інни Білоконь.

На чорно-білих фотографіях, які розмістила Інна, її красуня-дочка Яна разом зі своїм чоловіком у весільному вбранні крокують у нове життя.

На нареченій вишукана біла сукня, розшита камінням, а в руках - невеликий букет квітів. Наречений одягнений у класичний костюм у поєднанні з білою сорочкою.

&quot;Мама&quot; Сердючки Інна Білоконь видала доньку заміж: фото

Дочка Інни Білоконь вийшла заміж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Жодних деталей про весілля Інна Білоконь не повідомила. Також невідоме ім'я обранця дочки. Де саме пройшов урочистий захід і чи був присутній на ньому близький друг та партнер зі сцени Андрій Данилко – також невідомо.

Інна Білоконь понад 30 років одружена з бізнесменом на ім'я Олег. Вони мають власний сімейний бізнес - він розводить породистих собак.

Про Яну відомо небагато – вона єдина дочка Олега та Інни. 2015 року дівчина закінчила Полтавський комерційний технікум, а потім продовжила здобуття освіти у Польщі.

&quot;Мама&quot; Сердючки Інна Білоконь видала доньку заміж: фото&quot;Мама&quot; Сердючки Інна Білоконь видала доньку заміж: фото&quot;Мама&quot; Сердючки Інна Білоконь видала доньку заміж: фото

Інна Білоконь із чоловіком та дочкою (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

Інна Білоконь багато років є сценічною мамою Вєрки Сердючки, ролі Андрія Данилка. Про своє особисте життя Інна не розповідає і в її профілях можна побачити лише рідкісні фотографії спільного відпочинку із чоловіком. Ще рідше вона публікує фото своєї дочки Яни.

До речі, раніше ми розповідали деталі про сім'ю Інни Білоконь, "мами" Вєрки Сердючки.

А також ми писали, що Данилко відверто зізнався про свої стосунки зі сценічною "мамою".

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