Мама лидера Kalush Стефания рассказала, чем больше всего гордится в сыне после победы на Евровидении

Украина одержала историческую победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря Kalush Orchestra. После конкурсной песни солист коллектива Олег Псюк, не побоявшись дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас".

Мама Олега рассказала , что гордится тем, что ее сын призвал весь мир помочь тем, кто пребывает сейчас на "Азовстали".

"Я была приятно удивлена тем, что что мой Олег все же сказал такие важные слова про Мариуполь и про "Азовсталь", - сказала мама артиста, которую зовут Стефания.

Она сообщила, что сразу послала ему сообщение на телефон с текстом, что он молодец.

"Он сделал свою работу. То, что он должен был сделать для людей", - сказала Стефания.

Кстати, композиция посвящена маме лидера Kalush Orchestra Стефании Псюк.

Напомним, сразу после речи Псюка его слова разлетелись по миру и даже те люди, которые не слышали о войне в Украине, заинтересовались событиями в Украине.

Об этом в частности свидетельствует тот факт, что поисковый запрос по слову Azovstal в Google вырос в десятки раз после призыва украинского артиста.