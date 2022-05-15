Воин на Азовстали спел "Стефанию" под звуки взрывов: сильное видео

Украинский воин спел "Стефанию" - победную песню Евровидения 2022 от Kalush Orchestra. Это своего рода стало мощным ответом на призыв лидера группы Олега Псюка спасти Мариуполь и Азовсталь.

Смотрите на видео, как под звуки взрывов российских бомб звучит украинская песня, которую услышал и поддержал весь мир, дав рекордное количество зрительских голосов за всю историю Евровидения.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, на металлургическом заводе сейчас находится около 600 раненых украинских военных. Они - в сверхтяжелых условиях.

При этом территорию Азовстали агрессор пытается штурмовать, постоянно обстреливает из всех видов вооружения: применяют авиабомбы, тяжелую артиллерию, танки.