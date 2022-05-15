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Воин на Азовстали спел "Стефанию" под звуки взрывов: сильное видео

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 15 мая 2022 20:38
Воин на Азовстали спел "Стефанию" под звуки взрывов: сильное видео Коллаж РБК-Украина: воин на Азовстали спел Стефанию
Автор: Светлана Мащенко

Украинский воин спел "Стефанию" - победную песню Евровидения 2022 от Kalush Orchestra. Это своего рода стало мощным ответом на призыв лидера группы Олега Псюка спасти Мариуполь и Азовсталь.

Видео опубликовал сокомандир полка ССО "Азов" Киев Максим Жорин.

Смотрите на видео, как под звуки взрывов российских бомб звучит украинская песня, которую услышал и поддержал весь мир, дав рекордное количество зрительских голосов за всю историю Евровидения.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, на металлургическом заводе сейчас находится около 600 раненых украинских военных. Они - в сверхтяжелых условиях.

При этом территорию Азовстали агрессор пытается штурмовать, постоянно обстреливает из всех видов вооружения: применяют авиабомбы, тяжелую артиллерию, танки.

Напомним, что в ночь на 15-е мая была объявлена победа Украины на Евровидении 2022.

Ранее мы писали также, что Укрпочта выпустит марку в честь победы Kalush Orchestra на Евровидении.

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Азовсталь Евровидение
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