Мама лідера Kalush Стефанія розповіла, чим найбільше пишається у сині після перемоги на Євробаченні

У цей момент багато українців не могли стримати сліз.

Україна здобула історичну перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки Kalush Orchestra. Після конкурсної пісні соліст колективу Олег Псюк, не побоявшись дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз".

Мама Олега розповіла , що пишається тим, що її син закликав весь світ допомогти тим, хто перебуває зараз на "Азовсталі".

"Я була приємно здивована тим, що що мій Олег все ж сказав такі важливі слова про Маріуполь і про "Азовсталь", - сказала мама артиста, яку звуть Стефанія.

Вона повідомила, що відразу послала йому повідомлення на телефон з текстом, що він молодець.

"Він зробив свою роботу. Те, що він повинен був зробити для людей", - сказала Стефанія.

До речі, композиція присвячена мамі лідера Kalush Orchestra Стефанії Псюк.

Нагадаємо, відразу після промови Псюка його слова розлетілися по світу і навіть ті люди, які не чули про війну в Україні, зацікавилися подіями в Україні.

Про це зокрема свідчить той факт, що пошуковий запит по слову Azovstal у Google виріс в десятки разів після заклику українського артиста.