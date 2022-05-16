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Мама лідера Kalush Стефанія розповіла, чим найбільше пишається у сині після перемоги на Євробаченні

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Понеділок 16 травня 2022 09:22
Мама лідера Kalush Стефанія розповіла, чим найбільше пишається у сині після перемоги на Євробаченні Фото: Kalush Orchestra (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Україна здобула історичну перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки Kalush Orchestra. Після конкурсної пісні соліст колективу Олег Псюк, не побоявшись дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз".

У цей момент багато українців не могли стримати сліз.

Мама Олега розповіла, що пишається тим, що її син закликав весь світ допомогти тим, хто перебуває зараз на "Азовсталі".

"Я була приємно здивована тим, що що мій Олег все ж сказав такі важливі слова про Маріуполь і про "Азовсталь", - сказала мама артиста, яку звуть Стефанія.

Вона повідомила, що відразу послала йому повідомлення на телефон з текстом, що він молодець.

"Він зробив свою роботу. Те, що він повинен був зробити для людей", - сказала Стефанія.

До речі, композиція присвячена мамі лідера Kalush Orchestra Стефанії Псюк.

Нагадаємо, відразу після промови Псюка його слова розлетілися по світу і навіть ті люди, які не чули про війну в Україні, зацікавилися подіями в Україні.

Про це зокрема свідчить той факт, що пошуковий запит по слову Azovstal у Google виріс в десятки разів після заклику українського артиста.

Читайте також, воїн на Азовсталі заспівав "Стефанію" під звуки вибухів.

Раніше ми писали також, що Укрпошта випустить марку на честь перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні.

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