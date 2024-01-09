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Маловідомі та вражаючі факти з життя Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон вміє дивувати не лише розкішними, унікальними та особливими вбраннями і благородними вчинками, а ще й дивовижними фактами зі свого життя.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало маловідомі та вражаючі факти про принцесу Уельську та ділиться ними з вами.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: закордонні видання Factinformer та Goodto Knoro.

Кейт грає на музичних інструментах 

У 2021 році принцеса дебютувала на фортепіано, коли вона виступала перед переповненим собором Святого Павла на щорічному королівському різдвяному концерті "Разом на Різдво", і при цьому вона акомпанувала Тому Вокеру, коли він виконав свою пронизливу пісню "For Those Who Can't". А в дитинстві Кейт вчилась у музичній школі. 

Вона була учасницею хору, з яким вона отримала почесну згадку на конкурсі різдвяної пісні, організованому ВВС у 1994 році. 

А також принцеса акомпанувала переможцям конкурсу 2022 року українському гурту Kalush Orchestra на Євробаченні.

Цікаві факти про Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Принцеса Уельська має акторське минуле 

Її акторська кар’єра почалася і закінчилася в школі. Принцеса вперше з’явилася в шкільній виставі у віці 11 років. Вона отримала головну роль в класичному мюзиклі "Моя прекрасна леді".

Цікаві факти про Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Кейт Міддлтон не уявляє свого життя без спорту 

Королівська особа займалась балетом, чечіткою, тенісом, легкою атлетикою тощо.  Крім того, жінка була членом шкільних команд з хокею на траві та нетболу. За спортивні досягнення вона була нагороджена Кубком Леслі наприкінці навчання.

Як бачимо, зараз любов Кейт до спорту не минула і вона не втрачає можливості брати участь у різних змаганнях. 

Цікаві факти про Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Принцеса могла б стати успішним фотографом 

Як активний член королівської родини, Міддлтон не може дозволити собі займатися цією професією, але може дати волю своїй творчій натурі, зробивши офіційні фотографії профілю принца Вільяма в Instagram. Також Кейт є автором усіх офіційних фото своїх дітей, опублікованих у соцмережах.

Цікаві факти про Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Кейт полюбляє готувати 

Як відомо, принцеса любить тішити свою родину їжею, яку сама ж і готує, особливою стравою для родини є курка каррі. А також жінка може часто самостійно вийти в магазин за продуктами.

Цікаві факти про Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

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Кейт МіддлтонКоролівська сім'я