Малоизвестные и впечатляющие факты из жизни Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон умеет удивлять не только роскошными, уникальными и особенными нарядами и благородными поступками, но и удивительными фактами из своей жизни.
РБК-Украина (проект Styler) собрало малоизвестные и впечатляющие факты о принцессе Уэльске и делится ими с вами.
При подготовке материала были использованы источники: зарубежные издания FactInformer и Goodto Knoro.
В 2021 году принцесса дебютировала на фортепиано, когда она выступала перед переполненным собором Святого Павла на ежегодном королевском рождественском концерте "Вместе на Рождество", и при этом она аккомпанировала Тому Уокеру, когда он исполнил свою пронзительную песню "For Those Who Can't". А в детстве Кейт училась в музыкальной школе.
Она была участницей хора, с которым она получила почетное упоминание на конкурсе рождественской песни, организованном BBC в 1994 году.
Также принцесса аккомпанировала победителям конкурса 2022 года украинской группе Kalush Orchestra на Евровидении.
Интересные факты о Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Ее актерская карьера началась и окончилась в школе. Принцесса впервые появилась в школьном представлении в возрасте 11 лет. Она получила главную роль в классическом мюзикле "Моя прекрасная леди".
Интересные факты о Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Королевское лицо занималось балетом, чечеткой, теннисом, легкой атлетикой и т.д. Кроме того, женщина была членом школьных команд по хоккею на траве и нетболу. За спортивные достижения она была награждена Кубком Лесли в конце учебы.
Как видим, сейчас любовь Кейт к спорту не миновала и она не упускает возможности участвовать в разных соревнованиях.
Интересные факты о Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Как активный член королевской семьи, Миддлтон не может позволить себе заниматься этой профессией, но может дать волю своей творческой натуре, сделав официальные фотографии профиля принца Уильяма в Instagram. Также Кейт является автором всех официальных фотографий своих детей, опубликованных в соцсетях.
Интересные факты о Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Как известно, принцесса любит радовать свою семью пищей, которую сама и готовит, особым блюдом для семьи является курица карри. А также женщина может зачастую самостоятельно выйти в магазин за продуктами.
Интересные факты о Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
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