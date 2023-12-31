Кейт Міддлтон і принц Вільям поділились планами на 2024 рік

Кейт Міддлтон і принц Вільям вже встигли оголосити, які плани вони мають на новий 2024 рік.

Кейт Міддлтон і принц Вільям оголосили плани на 2024

Принц і принцеса Уельські завершили вже багато своїх планів на першу частину наступного року. Але перш ніж вони поринуть у свою королівську роботу, відбудуться святкування Нового року, з нагоди якого відбудеться зустріч із родиною Кейт, включаючи її нового племінника Ініго і повернення їхніх дітей до школи. .

У наступному році на подружжя чекають міжнародні подорожі, а їхнім пунктом призначення буде Рим, Італія. Минулого року Кейт офіційно не виїжджала за кордон, а Вільям поїхав на кілька днів до Польщі, щоб відвідати британських військ на кордоні з Україною та висловити підтримку біженцям. Принц також відвідав Сінгапур для вручення своєї третьої премії "Earthshot".

У новому році королівська пара також продовжить свої поточні кампанії - ініціативу Вільяма "Homewards", яка бореться з безпритульністю і програму Кейт "Shaping Us", яка підтримує ранній розвиток дітей. Пізніше того ж року Вільям проведе четвертий рік своєї премії "Earthshot Prize".

Кейт Міддлтон і принц Вільям оголосили плани на 2024 (фото: Getty images)

Королівська пара буде підтримувати 75-річного короля Чарльза та 76-річну королеву Каміллу, як вдома, так і за кордоном. Їх допоміжна роль стала очевидною в жовтні, коли пара допомогла вітати президента Південної Кореї під час його візиту до Великої Британії, а також коли вони допомогли прийняти дипломатичний корпус на щорічному прийомі в Букінгемському палаці. Кейт сяяла, обробляючи парадні кімнати в палаці в тіарі "Вузол закоханого".

Зосередження Кейт на її ініціативі "Формуємо нас" призведе до того, що бізнес може допомогти сім’ям з маленькими дітьми. Королівська особа запустила свою бізнес-групу на початку цього року, і на початку 2024 року цьому буде більше уваги.

Їхні регулярні візити до Уельсу й подібні прогулянки та офіційні виступи разом з королем і королевою будуть частиною їхнього календаря у 2024, оскільки, швидше за все, у червні відбудеться весілля хрещеного батька принца Джорджа, герцога Вестмінстерського.

Кейт Міддлтон і принц Вільям оголосили плани на 2024 (фото: Getty images)