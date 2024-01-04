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Дочка Кейт Міддлтон принцеса Шарлотта "завірусилась" у ТікТоці: про що мова

Четвер 04 січня 2024 19:05
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Дочка Кейт Міддлтон принцеса Шарлотта "завірусилась" у ТікТоці: про що мова Принцеса Шарлотта (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Принцеса Шарлотта "завірусилась" у ТікТоці через те, що вона сказала кузині Мії Тіндалл під час прогулянки і це відео стало дуже популярним.

Про те, в чому особливість відео за участю юної принцеси, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТікТок-відео та видання People.

Принцеса Шарлотта завірусилась у ТікТоці

Відео з принцесою Шарлоттою зібрало понад 5 мільйонів переглядів у TikTok. Це відбулося тоді, коли британська королівська сім'я дотрималась своєї щорічної традиції та відправилась на святкову церковну службу на Різдво, після якої відбулося привітання представників громадськості.

Наймолодше покоління членів королівської сім’ї із задоволенням приймало невеликі подарунки, такі як квіти від доброзичливців, навіть попри те, що їхні руки швидко наповнилися подарунками.

В один момент, який, до речі, і був знятий на камеру та опублікований у мережу TikTok, де він зібрав понад 5 мільйонів переглядів.

На відео 9-річна Мія помітила, що хтось із натовпу намагався подарувати 8-річній принцесі Шарлотті квіти та привернув її увагу. Шарлотта сказала своїй кузені Мії: "Візьми їх", а потім Мія підійшла, щоб прийняти квіти з усмішкою та несподіванкою.

Це виглядає дуже мило, оскільки дівчата навіть не очікували того, що хтось із натовпу стане дарувати їм квіти та ще й знімати цей милий момент на камеру, а потім викладати у соціальні мережі.

Тісний зв’язок Мії з двоюрідними братами й сестрами був очевидним під час різдвяної прогулянки. Це було помітно від прогулянки до церкви, коли принцеса йшла рука об руку з принцом Луї, церковної служби до спілкування з принцесою Шарлоттою.

Принцеса Шарлотта вже не вперше потрапляє у поле зору ЗМІ, оскільки вона стає старшою і все більше і більше перетворюється на маленьку леді та все більше нагадує свою маму Кейт Міддлтон.

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Раніше ми розповідали про те, як діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма показали окрему різдвяну листівку.

Також читайте наш матеріал про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям поділились планами на 2024 рік.

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Кейт Міддлтон Королівська сім'я