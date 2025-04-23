Мало индивидуальности: украинский форвард объяснил, почему футбол теряет душу

Нападающий "Александрии" Александр Филиппов поделился мнением об изменениях, которые в последнее время происходят в мировом футболе.

В интервью РБК-Украина футболист признался, что понимает и частично соглашается с недавним заявлением нидерландского форварда Мемфиса Депая о том, что современный футбол становится скучнее.

Как известно, недавно Мемфис, который сейчас выступает за бразильский клуб "Коринтианс", выразил свое недовольство относительно изменений в правилах бразильского футбола. После того как он во время финала Кубка Паулиста против "Палмейраса" выполнил трюк, балансируя на мяче, Бразильская футбольная федерация (CBF) запретила этот прием, посчитав его "неспортивным поведением". Теперь за такое действие игрок может получить желтую карточку и непрямой штрафной удар.

Депай раскритиковал это решение, отметив, что подобные ограничения уменьшают креативность и самовыражение в игре. Он подчеркнул, что пришел в Бразилию, чтобы почувствовать "jogo bonito" - красивую игру, но новые правила ограничивают эту возможность.

Бронзовый призер ЧМ-2014 также призвал футбольных руководителей сосредоточиться на улучшении игры и поддержке игроков, клубов и болельщиков, а не на введении "бессмысленных" ограничений.

К критике присоединился и бразильский звездный игрок Неймар, который в Instagram написал, что "футбол становится все более скучным, слишком много жалоб".

Филиппов сказал, что "частично согласен со словами Депая".

"Скажу даже, что футбол не то чтобы становится скучнее, а просто более таким роботизированным", - пояснил игрок "Александрии".

По мнению украинского нападающего, в современных реалиях все больше команд играют по четким тренерским установкам, и в этом процессе игроки постепенно теряют индивидуальность.

"Все больше становится тренерских команд и меньше самой импровизации футболистов. То есть игроки теряют свою индивидуальность и вынуждены делать то, что им скажут. Это конечно влияет на зрелищность футбола, которая понемногу теряется", - добавил футболист.

Заметим, что Филиппов является лучшим бомбардиром "Александрии" в текущем сезоне и одним из лидеров команды, которая сейчас занимает второе место в чемпионате и будет представлять Украину в еврокубках.