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Маленький "полицейский" Богданчик умилил украинцев (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 06 июля 2021 07:34
Маленький "полицейский" Богданчик умилил украинцев (фото) Фото: Богдан Униченко умилил сеть (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Богдан Униченко, который исчез из двора дома по улице в селе Раговка Киевской области в середине апреля 2021 года, посетил праздник по случаю Дня полиции. При этом малыш надел полицейскую форму.

Об этом рассказало МВС Украины на своей странице в Facebook.

"Сегодня малой в форме полицейского посетил праздник по случаю Дня полиции. И нам кажется, он немного подрос. Богданчик, мы рады тебя видеть, но больше не теряйся", - говорится в сообщении.

Маленький &quot;полицейский&quot; Богданчик умилил украинцев (фото)Маленький &quot;полицейский&quot; Богданчик умилил украинцев (фото)

Богдан Униченко (фото: Николай Анацкий)

Фото ребенка вызвало умиление пользователей сети.

Напомним, пропавшего двухлетнего Богдана Униченко нашли живым почти через сутки с момента исчезновения. К поиску ребенка привлекли около 240 человек.

Ребенка искали сначала в селе, проверяли все, и заброшенные здания и даже колодцы, но его нигде не было. После чего поиски начали проводить и в ближайших селах. Судя по внешнему виду малыша, он заблудился и провел ночь на улице.

Как оказалось, мальчик пошел с отцом в лес за дровами. Но отец увидел это позже. Потом отец сказал, чтобы ребенок шел к дому. Малыш развернулся и ушел. Изначально родители пытались его найти сами, но через несколько часов безуспешных поисков все же обратились за помощью в полицию.

Мы также писали о том, в Центре общественного здоровья призвали украинцев не оставлять детей без присмотра у воды.

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