Маленький "поліцейський" Богданчик замилував українців (фото)
Богдан Уніченко, який зник з двору будинку по вулиці в селі Рагівка Київської області в середині квітня 2021 року, відвідав свято з нагоди Дня поліції. При цьому малюк надів поліцейську форму.
Про це розповіло МВС України на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні малої в формі поліцейського відвідав свято з нагоди Дня поліції. І нам здається, він трохи підріс. Богданчик, ми раді тебе бачити, але більше не втрачайся", - йдеться в повідомленні.
Богдан Униченко (фото: Микола Анацький)
Фото дитини викликало розчулення користувачів мережі.
Нагадаємо, зниклого дворічного Богдана Униченко знайшли живим майже через добу з моменту зникнення. До пошуку дитини залучили близько 240 осіб.
Дитину шукали спочатку в селі, перевіряли все, і занедбані будівлі і навіть колодязі, але його ніде не було. Після чого пошуки почали проводити і в найближчих селах. Судячи із зовнішнього вигляду малюка, він заблукав і провів ніч на вулиці.
Як виявилося, хлопчик пішов з батьком в ліс за дровами. Але батько побачив це пізніше. Потім батько сказав, щоб дитина йшла до дому. Малюк розвернувся і пішов. Спочатку батьки намагалися його знайти самі, але через кілька годин безуспішних пошуків все ж звернулися за допомогою в поліцію.
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