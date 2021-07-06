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Маленький "поліцейський" Богданчик замилував українців (фото)

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 07:34
Маленький "поліцейський" Богданчик замилував українців (фото) Фото: Богдан Униченко розчулив мережу (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Богдан Уніченко, який зник з двору будинку по вулиці в селі Рагівка Київської області в середині квітня 2021 року, відвідав свято з нагоди Дня поліції. При цьому малюк надів поліцейську форму.

Про це розповіло МВС України на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні малої в формі поліцейського відвідав свято з нагоди Дня поліції. І нам здається, він трохи підріс. Богданчик, ми раді тебе бачити, але більше не втрачайся", - йдеться в повідомленні.

Маленький &quot;поліцейський&quot; Богданчик замилував українців (фото)Маленький &quot;поліцейський&quot; Богданчик замилував українців (фото)

Богдан Униченко (фото: Микола Анацький)

Фото дитини викликало розчулення користувачів мережі.

Нагадаємо, зниклого дворічного Богдана Униченко знайшли живим майже через добу з моменту зникнення. До пошуку дитини залучили близько 240 осіб.

Дитину шукали спочатку в селі, перевіряли все, і занедбані будівлі і навіть колодязі, але його ніде не було. Після чого пошуки почали проводити і в найближчих селах. Судячи із зовнішнього вигляду малюка, він заблукав і провів ніч на вулиці.

Як виявилося, хлопчик пішов з батьком в ліс за дровами. Але батько побачив це пізніше. Потім батько сказав, щоб дитина йшла до дому. Малюк розвернувся і пішов. Спочатку батьки намагалися його знайти самі, але через кілька годин безуспішних пошуків все ж звернулися за допомогою в поліцію.

Ми також писали про те, в Центрі громадського здоров'я закликали українців не залишати дітей без нагляду біля води.

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