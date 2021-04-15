Под Киевом развернули поиск пропавшего 2-летнего малыша: людей молят о помощи

В Киевской области разыскивают двухлетнего Богдана Униченко, который исчез из двора дома по улице Яблоневая в селе Раговка, Полесской территориальной общины, Вышегородского района.

Об этом сообщает страница розыска детей ГУНП в Киевской области в Facebook .

Известно, что исчезновение маленького Богданчика заметили в 16:30 в среду, 14 апреля. Сначала мальчика пытались отыскать самостоятельно, однако к вечеру обратились к правоохранителям за помощью.

"Около 21.00 в дежурную часть Ивановского отделения полиции Вышегородского РУП поступило сообщение о том, что в селе Раговка со двора исчез малолетний Богдан Униченко", - говорится в сообщении полиции.

Приметы малыша: на вид 2-3 года, рост 95 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, лицо круглое, глаза серые.

Был одет: синяя шапка с белыми полосками, светло-голубая куртка, коричневые брюки и коричневые ботинки.

Богдан Униченко (фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti, Андрей Небытов)

На месте в настоящее время организованы поисковые мероприятия. Максимально задействован личный состав Вышегородского районного управления полиции, все службы ГУНП в Киевской области, бойцы особого назначения "Миротворец", кинологи, Нацгвардейцы и службы ГСЧС. Поиски продолжаются до настоящего времени.

"Сейчас в поисках задействовано 240 человек. К поискам подключили аэроразведку, правоохранители проводят подворный обход. Уже проверили заброшенные здания и колодцы. Мы уже расширили радиус поисков - будут искать ребенка в ближайших селах. К мероприятиям подключились волонтеры", - сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Под Киевом ищут ребенка (facebook.com/Андрей Небытов)

В полиции просят при получении любой информации обращаться по номеру "102". Местных жителей просят о помощи в поисках Богданчика.

"Полиция Киевской области обращается к гражданам. Если у вас есть в наличии тепловизоры или приборы ночного видения, просим посодействовать в поисках Богдана. Обращаемся также к поисково-спасательным отрядам. По возможности присоединяйтесь к поискам!" - сказано в сообщении.