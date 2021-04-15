Пропавшего под Киевом 2-летнего Богданчика нашли живым: что с ним произошло

Пропавшего в Киевской области двухлетнего Богдана Униченко нашли живым почти через сутки с момента исчезновения.

"Внимание! Нашли мальчика! Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска! Всем Спасибо!" - написал Небытов.

Мальчик исчез из двора дома по улице Яблоневая в селе Раговка, Полесской территориальной общины, Вышегородского района около 16:30. Сначала мать пыталась найти его самостоятельно, но в 21:00 обратилась в полицию.

Фото: Богдан едет домой с полицейскими (facebook.com/Андрей Небытов)

К поиску малыша привлекли около 240 человек: весь личный состав Вышегородского районного управления полиции, все службы ГУНП в Киевской области, бойцы особого назначения "Миротворец", кинологи, Нацгвардейцы и службы ГСЧС, в небо подняли поисковый вертолет.

Богдана искали на территории села, проверяли заброшенные здания и колодцы. Поиск расширили на близлежащие села.

Судя по внешнему виду малыша, он заблудился и провел ночь на улице. Как оказалось, мальчик пошел с отцом в лес за дровами.

"Отец решил пойти в лес, чтобы нарубить дров. Ребенок пошел вместе с ним. Но отец увидел это позже. Отец сказал, чтобы ребенок шел к дому, поскольку дом расположен возле леса. Ребенок развернулся и ушел. Родители пытались сами найти до 10 часов (вечера - Ред.), но поиски были напрасными ", - сообщили в полиции, пишет ТСН.

"Оперативно сработали! Спасибо вам! Двухлетний ребенок сам, ночью, не весть где. Это действительно подарок найти его живым и невредимым!" - пишут пользователи сети.