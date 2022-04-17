Артобстрел центра Харькова: видео героической работы медиков под залповым огнем

Артиллерийский обстрел центра Харькова, который произошел днем и привел к гибели пятерых человек и ранению тринадцати, оккупанты нанесли из реактивных систем залпового огня около 13:30 и 14:00.

На видео попала мужественная работа медиков экстренной службы, один из которых оставался рядом с раненой женщиной под обстрелами.