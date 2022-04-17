Артобстрел центра Харькова: видео героической работы медиков под залповым огнем
Артиллерийский обстрел центра Харькова, который произошел днем и привел к гибели пятерых человек и ранению тринадцати, оккупанты нанесли из реактивных систем залпового огня около 13:30 и 14:00.
На видео попала мужественная работа медиков экстренной службы, один из которых оставался рядом с раненой женщиной под обстрелами.
Об этом сообщает Суспільне.
Известно, что харьковчане начали сообщать об обстреле центра города после 13:00.
Оккупанты выпустили на город снаряды из реактивных систем залпового огня. Пострадали жилые и административные здания. В разных местах в центре города возникли пожары.
На кадрах видно, что один из медиков несмотря на возобновление обстрелов остается рядом с женщиной, у которой очевидное ранение ноги. Обстрел возобновился, когда пострадавшим оказывали помощь, и большинство людей скрылось в здании.
Медик кричит: "Лежите! Не вставать!" Рядом с ним еще один раненый мужчина, который стонет от боли.
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