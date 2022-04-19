Маленький Богдан разом з прикордонниками боронить в'їзд до Харкова: найзворушливіше відео

Маленький Богдан Пономаренко разом з прикордонниками охороняє в'їзд до Харкова в одному з передмість. Хлопчика вдягли у піксель, видали "автомат" і поставили на чергування.

Про це розповіли в Державній прикордонній службі.

"Сусідня дитина, іноді з нами виходить, грається. Треба ж дитині десь гратися. Він був одразу з нами. Сподобалися йому військові, прикордонники", - розповідає прикордонник Юрій.

Він бере участь у перевірці документів, оглядає багажники, показує жестами, що можна проїздити.

Через активні бойові дії з населеного пункту виїхали майже всі родини з дітьми.

Богдан каже, що всі друзі поїхали, грати йому ні з ким. Батьки ж про захоплення сина знають і не заперечують щодо його "роботи".

Хлопчик бомбардувань вже не боїться, каже, що звик. Прикордонникам Богдан довіряє, адже якось під час одного з нальотів один з них накрив хлопчика своїм тілом.

Автомат АК-47 у хлопця іграшковий. Каже, що взяв його "про всяк випадок".