Найкрасивіші дружини футболістів збірної України: хто вони, як виглядають і чим займаються

20 березня збірна України з футболу зіграє з Бельгією у першому матчі плей-оф Ліги націй. Наших футболістів завжди підтримують їхні чарівні дружини, які не тільки надихають своїх чоловіків на перемоги, а й ведуть активне життя поза спортом. Деякі з них - успішні бізнесвумен, інші займаються блогінгом чи журналістикою.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися, хто вони, як виглядають і чим захоплюються найкрасивіші дружини гравців національної команди.

Влада Седан

Влада Зінченко (у дівоцтві Седан/Щеглова) - українська журналістка, блогерка та дружина захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка.

Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

У 2016 році вона здобула титул найгарнішої вболівальниці чемпіонату Європи з футболу. Після цього їй запропонували роботу на телеканалі, що спеціалізується на футбольній тематиці.

Ангеліна Забарна

Ангеліна Забарна - приваблива дружина захисника "Борнмута" та гравця збірної України.

Вона здобула вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, обравши спеціальність "Іспанська філологія".

Ангеліна Забарна (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

До переїзду в Англію Ангеліна працювала в сфері маркетингу в соціальних мережах (SMM), а під час навчання на першому курсі університету підробляла репетиторством з англійської мови.

Торік красуня заснувала школу іноземних мов.

Єлизавета Судакова

Кохана футболіста збірної України та "Шахтаря" Георгія Судакова Ліза родом з Києва. Вона мріє стати телеведучою та свого часу вступила до Київського національного університету культури і мистецтв - на факультет журналістики та медіа-комунікацій.

Єлизавета Судакова (фото: instagram.com/lizasudakova11)

Також Єлизавета раніше професійно займалась танцями.

Даша Бондар (Савіна)

Даша Савіна свого часу зіткнулася з хвилею критики в Мережі через те, що кинула одного футболіста і пішла до іншого. Однак згодом ситуація змінилася. Нині вона успішна телеведуча на популярному каналі "Футбол" та щасливо одружена з гравцем збірної України Валерієм Бондарем.

Даша Савіна (фото: instagram.com/savinadasha)

Анастасія Конопля

Яскрава блондинка Анастасія, кохана захисника "Шахтаря", теж потрапила до нашого "топу".

Анастасія Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

Вона активно веде соцмережі та постійно тішить підписників новим контентом. Зокрема, ділиться моментами зі світських заходів, романтичними кадрами з Юхимом, тренуваннями, селфі та результатами стильних фотосесій.

Збірна України - збірна Бельгії: де дивитися матч Ліги націй

Національна збірна України з футболу зустрінеться з Бельгією у першому матчі плейоф Ліги націй УЄФА.

Поєдинок відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія". Початок гри – о 21:45 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 23 березня в бельгійському місті Генк.

Переможець цього двоматчевого протистояння отримає право виступати в Лізі A наступного сезону Ліги націй, тоді як команда, що поступиться, гратиме у Лізі B.

Пряма трансляція в Україні буде доступна на медіасервісі MEGOGO, а також на місцевих телеканалах Суспільного. Переглянути гру на MEGOGO можна за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

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