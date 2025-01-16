Дружина зірки збірної України назвала його улюблені страви

Анастасія Конопля, обраниця футболіста збірної України Юхима Коноплі, назвала його улюблені страви. У списку опинилися добре відомі та традиційні рецепти.

Улюблені страви Юхима Коноплі

"Я найбільше люблю вівсянку з солоною карамеллю та бананом та пасту Болоньєзе. Чоловік - мій борщ та млинці. Я готую сама. Для мене це прояв турботи про рідних", - сказала його законна обраниця.

"Я люблю борщ та пельмені зі сметаною та свіжим огірком. Це мої улюблені страви дитинства. Навіть пару разів сама ліпила чоловікові", - додала вона.

Юхим та Анастасія Коноплі (фото: instagram.com/iamkotikk)

Також Конопля поділилася, які правила та ритуали є обов’язковими у їхній родині.

"Ми снідаємо, обідаємо та вечеряємо тільки разом. Вихідний - сімейний день. Свята в колі сімʼї. З обовʼязкового - це повага один до одного. Це основа основ. І звісно, якісно проведений час разом", - зазначила Анастасія.

Окрім того, кохана зірки спорту сказала, що наразі всі українці переживають непростий час, а тому доводиться підлаштовуватися під обставини. Вони з чоловіком обрали для себе - будувати щастя та тримати фокус на позитив.

"В нас багато спільних хобі та інтересів. Ми завжди знаходимо час для того, щоб провести його разом з донечкою, чи удвох. Так і надихаємося. Один одним", - розповіла зірка соцмереж.

Пара, як відомо, виховує маленьку доньку, а освідчення коханій Юхим зробив у Парижі, влаштувавши для неї романтичний сюрприз. У соцмережах Анастасія публікувала кадри цієї особливої події.

Юхим та Анастасія Коноплі (фото: instagram.com/iamkotikk)

Наостанок Конопля озвучила деталі про свій звичний день у той момент, коли Юхим перебуває на зборах або матчах.

"Як приклад наведу свій стандартний день. Я встаю завжди рано. О 6-7 ранку. Приводжу себе до ладу, готую сніданок. Потім прокидається донечка і ми снідаємо. Ідемо у басейн чи на "розвивашки". Обідаємо та я їду у залу. Пробіжка, потім силова або функціонал. Теніс, або пілатес", - розповіла вона.

Після цього, за словами молодої матусі, вони йдуть з донечкою гуляти, вечеряють, а також приділяють час домашнім улюбленцям. Коли Анастасія вже вкладає дитину спати, то приділяє трохи часу для себе: читає та морально відпочиває. Така рутина в їхній родині відбувається тоді, коли на день немає термінових планів чи задач.

Анастасія Конопля приділяє достатньо часу спорту (фото: instagram.com/iamkotikk)