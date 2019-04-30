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Маленькая принцесса: Ани Лорак в кругу близких растрогала сеть


Ани Лорак умилила пользователей семейным снимком

Ани Лорак, которая нередко нарывается на жесткую критику, на этот раз растрогать семейным фото. Соответствующую запись певица опубликовала в социальной сети Instagram.

Артистка показала поклонникам снимок, лаконично подписав: "Family time!". На нем Ани Лорак позирует в Ганновере (Германия) с родными братьями.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Поклонники мигом отреагировали и принялись комментировать увиденное. Фанам понравилась семья исполнительницы, однако некоторые снова подметили безвкусицу Лорак в стиле одежды:

  • Боже, почему так мило?
  • Маленькая принцесса и её два любимых защитника! 
  • Невероятные.
  • Какие вы чудесные?
  • Круто быть одной среди двух братьев.
  • Все круто, но что со стилем?
  • Оделась как школьница.

Ранее Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".

Мы писали, что Ани Лорак зовут обратно в Украину. Некоторые подписчики певицы считают, что с приходом нового президента Каролине будут открыты все двери на все концертные площадки страны. 

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