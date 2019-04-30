Маленька принцеса: Ані Лорак у колі близьких зворушила мережу

Ані Лорак розчулила користувачів сімейним знімком
Ані Лорак, яка нерідко наривається на жорстку критику, на цей раз вдалося зворушити сімейним фото. Відповідний запис співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram.
Артистка показала шанувальникам знімок, лаконічно підписавши: "Family time!". На ньому Ані Лорак позує в Ганновері (Німеччина) з рідними братами.
Шанувальники миттю відреагували і почали коментувати побачене. Фанам сподобалася сім'я виконавиці, однак деякі знову помітили несмак Лорак в стилі одягу:
Раніше Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак і "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста в "Крокус Сіті Холі".
Ми писали, що Ані Лорак кличуть назад в Україну. Деякі підписники співачки вважають, що з приходом нового президента Кароліні будуть відкриті всі двері на всі концертні майданчики країни.