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Маленька принцеса: Ані Лорак у колі близьких зворушила мережу


Ані Лорак розчулила користувачів сімейним знімком

Ані Лорак, яка нерідко наривається на жорстку критику, на цей раз вдалося зворушити сімейним фото. Відповідний запис співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Артистка показала шанувальникам знімок, лаконічно підписавши: "Family time!". На ньому Ані Лорак позує в Ганновері (Німеччина) з рідними братами.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Шанувальники миттю відреагували і почали коментувати побачене. Фанам сподобалася сім'я виконавиці, однак деякі знову помітили несмак Лорак в стилі одягу:

  • Боже, чому так мило?
  • Маленька принцеса та її два улюблених захисника!
  • Неймовірні.
  • Які ви чудові?
  • Круто бути однією серед двох братів.
  • Все круто, але що зі стилем?
  • Одяглася як школярка.

Раніше Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак і "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста в "Крокус Сіті Холі".

Ми писали, що Ані Лорак кличуть назад в Україну. Деякі підписники співачки вважають, що з приходом нового президента Кароліні будуть відкриті всі двері на всі концертні майданчики країни.

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