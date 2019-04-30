Маленька принцеса: Ані Лорак у колі близьких зворушила мережу

Ані Лорак, яка нерідко наривається на жорстку критику, на цей раз вдалося зворушити сімейним фото. Відповідний запис співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Артистка показала шанувальникам знімок, лаконічно підписавши: "Family time!". На ньому Ані Лорак позує в Ганновері (Німеччина) з рідними братами.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Шанувальники миттю відреагували і почали коментувати побачене. Фанам сподобалася сім'я виконавиці, однак деякі знову помітили несмак Лорак в стилі одягу:

Боже, чому так мило?

Маленька принцеса та її два улюблених захисника!

Неймовірні.

Які ви чудові?

Круто бути однією серед двох братів.

Все круто, але що зі стилем?

Одяглася як школярка.

Раніше Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак і "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста в "Крокус Сіті Холі".

Ми писали, що Ані Лорак кличуть назад в Україну. Деякі підписники співачки вважають, що з приходом нового президента Кароліні будуть відкриті всі двері на всі концертні майданчики країни.