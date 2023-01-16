Максим Галкін відреагував на ракетний удар Росії по будинку в Дніпрі

14 січня Росія завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі. Унаслідок удару було зруйновано цілий під'їзд, загинули 35 людей, 75 - отримали поранення. Шоумен Максим Галкін, який відкрито підтримує Україну, висловився з приводу терористичного акту своєї країни.

Свою реакцію на трагедію він опублікував у своєму Instagram .

Що написав гуморист

На своїй сторінці знаменитість опублікував фото зруйнованого будинку в Дніпрі та описав свої почуття з цього приводу.

"Дніпро... Нестерпно... Неможливо", - написав він.

Крім того, він зазначив, що закриває коментарі до допису, щоб платні пропагандистські боти не насміхалися з трагедії.

У кінці тексту Галкін додав, що матеріал поширено іноагентом, який його визнали в Росії.

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Позиція Галкіна щодо війни Росії в Україні

24 лютого Максим Галкін опублікував допис у своєму Instagram, де написав, що він проти війни. Він також додав, що підтримує зв'язок із рідними з України.

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Прихильники гумориста просили його продовжити публікувати розважальні відео з дітьми, але він відповів, що не має на це внутрішнього бажання через події в Україні.

22 квітня 2022 року оголосив про те, що частина грошей, які будуть зароблені з концертного туру по Ізраїлю, підуть на допомогу українським біженцям.

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Зрештою Максим Галкін виїхав з Росії разом із дружиною та дітьми, а Міністерство юстиції РФ визнало його іноземним агентом.