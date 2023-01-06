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Максим Галкін чітко та голосно викрикнув "Героям Слава!" під час концерту в Дубай (відео)

Новость на русском →
Дубай, П'ятниця 06 січня 2023 11:18
Максим Галкін чітко та голосно викрикнув "Героям Слава!" під час концерту в Дубай (відео) Шоумен Максим Галкін (фото: dialog.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно гуморист Максим Галкін виступав у Дубай, де прямо під час концерту відповів на палке українське привітання словами "Героям Слава!" Артист зробив це голосно та дуже чітко в мікрофон, сказавши, що не може бути аполітичним.

Відео з концерту шоумена почали активно поширювати в соціальних мережах.

Як це відбулося

Комік Максим Галкін давав концерт у Дубай, і між стендапами почав розповідати, що його просили бути нейтральним і не згадувати про війну Росії в Україні. Однак він не збирався дотримуватися цього.

"Мене попросили бути нейтральним. Як я можу бути нейтральним?", - сказав Галкін.

Поки він говорив ці слова хтось із глядачів голосно викрикнув "Слава Україні!" Шоумен довго не думав і так само чітко відповів "Героям Слава". Після цього зал почав аплодувати за вчинок артиста.

Позиція Галкіна стосовно війни Росії

24 лютого Максим Галкін опублікував допис у своєму Instagram, де написав, що він проти війни. Він також додав, що підтримує зв'язок із рідними з України.

Прихильники гумориста просили його продовжити публікувати розважальні відео з дітьми, але він відповів, що не має на це внутрішнього бажання через події в Україні.

22 квітня 2022 року оголосив про те, що частина грошей, які будуть зароблені з концертного туру по Ізраїлю, підуть на допомогу українським біженцям.

Зрештою Максим Галкін виїхав з Росії разом із дружиною та дітьми, а Міністерство юстиції РФ визнало його іноземним агентом.

Раніше ми розповідали про Валерія Меладзе, який також викрикнув "Героям Слава" під час свого концерту.

Але артист швидко "дав задню" після того, як у держдумі заговорили про позбавлення його громадянства РФ.

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Максим Галкін Російська Федерація Дубай