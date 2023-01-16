ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Максим Галкин отреагировал на ракетный удар России по дому в Днепре

Новина українською →
Днепр, Понедельник 16 января 2023 11:10
Максим Галкин отреагировал на ракетный удар России по дому в Днепре Максим Галкин (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

14 января Россия нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. В результате удара был разрушен целый подъезд, погибли 35 человек, 75 - получили ранения. Шоумен Максим Галкин, открыто поддерживающий Украину, высказался по поводу террористического акта своей страны.

Свою реакцию на трагедию он опубликовал в своем Instagram.

Что написал юморист

На своей странице знаменитость опубликовал фото разрушенного дома в Днепре и описал свои чувства на этот счет.

"Днепр... Невыносимо... Невозможно", - написал он.

Кроме того, он отметил, что закрывает комментарии к посту, чтобы платные пропагандистские боты не насмехались над трагедией.

В конце текста Галкин добавил, что материал распространен иноагентом, признанным в России.

Максим Галкин отреагировал на ракетный удар России по дому в Днепре

Скриншот

Позиция Галкина по поводу войны России в Украине

24 февраля Максим Галкин опубликовал сообщение в своем Instagram, где написал, что он против войны. Он также добавил, что поддерживает связь с родными из Украины.

Максим Галкин отреагировал на ракетный удар России по дому в Днепре

Скриншот

Поклонники юмориста просили его продолжить публиковать развлекательные видео с детьми, но он ответил, что не имеет на это внутреннего желания из-за событий в Украине.

22 апреля 2022 объявил о том, что часть денег, которые будут заработаны из концертного тура по Израилю, пойдут на помощь украинским беженцам.

Максим Галкин отреагировал на ракетный удар России по дому в Днепре

Скриншот

В конце концов, Максим Галкин уехал из России вместе с женой и детьми, а Министерство юстиции РФ признало его иностранным агентом.

Раньше мы показывали видео, как Максим Галкин крикнул "Слава Украине" во время концерта.

Читайте также о гибели двух подруг-волонтерок в результате удара по Днепру.

Читайте РБК-Украина в Google News
Максим Галкин Днипро Обстріл