Ракетна атака на Дніпро: загинули дві молоді жінки, подруги та волонтерки
Росія здійснила черговий масовий обстріл України у суботу, 14 січня. Одна з ракет потрапила у багатоповерховий будинок у Дніпрі. Станом на 15 січня відомо вже про 25 загиблих, серед них одна дитина.
Кількість травмованих вже перевищила 70 осіб. За добу з-під завалів урятували 39 людей, у тому числі 6 дітей. Кількість безвісти зниклих - 43 особи.
Серед загиблих – дві молоді жінки, близькі подруги Ірина та Ольга. Про їхню загибель розповіли у Координаційному штабі волонтерів Дніпра на сторінці в Instagram.
"Дві світлі людини, мами, найкращі подруги Іра та Оля. Їх убила Росія", - сказано в повідомленні.
Обидві жінки – дніпрянки, вони виховували маленьких діточок, близько дружили, обидві волонтерили та допомагали ЗСУ. Ольга Усова – високопрофесійний стоматолог. В обох українок залишилися маленькі діти.
"Не можу в це повірити... Біль і сльози. Дніпро. Волонтер, високопрофесійна стоматолог Ольга Усова, яка була моїм лікарем після нашої ротації — вже на небі... Залишився сиротою маленький синочок із татом, так само як і в її подруги Ірини Соломатенко, яка теж загинула... Оля дуже добра жінка, розумна, щира, яка так багато допомагала ЗСУ і всім, кому тільки могла... І загинула від рашистської ракети... Оля залишила по собі світлу пам'ять, а росія — це назавжди Мордор, який буде стертий з лиця землі ", - розповів у Facebook близький друг Андрій Біляк.
Ірину та Ольгу вбила в Дніпрі російська ракета (фото: instagram.com/volunteerdnipro)
Волонтери також розмістили реквізити банківських карток чоловіків загиблих - для збору допомоги.
4731 2196 4895 8563 Едуард Усов
4441 1144 4516 0235 Саламатенко Ігор
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо ім'я командира РФ, відповідального за удар по Дніпру.
А ще розповідали про те, що стали відомі деталі удару російською ракетою по Дніпру.