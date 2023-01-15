Ракетна атака на Дніпро: загинули дві молоді жінки, подруги та волонтерки

Росія здійснила черговий масовий обстріл України у суботу, 14 січня. Одна з ракет потрапила у багатоповерховий будинок у Дніпрі. Станом на 15 січня відомо вже про 25 загиблих, серед них одна дитина. Кількість травмованих вже перевищила 70 осіб. За добу з-під завалів урятували 39 людей, у тому числі 6 дітей. Кількість безвісти зниклих - 43 особи.

Серед загиблих – дві молоді жінки, близькі подруги Ірина та Ольга. Про їхню загибель розповіли у Координаційному штабі волонтерів Дніпра на сторінці в Instagram.